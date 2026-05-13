আকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘শোরুম ইনচার্জ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১২ জুন পর্যন্ত। এইচএসসি পাস প্রার্থীরাও আবেদনে সুযোগ পাবেন।
পদের নাম: শোরুম ইনচার্জ।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা স্নাতক পাস হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: এক বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: ১৮ বছর।
বেতন: ১৮,০০০–২৫,০০০ টাকা।
কর্মস্থল: ঢাকা।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
