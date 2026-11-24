পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে ৬ থেকে ১৬তম গ্রেডে চাকরি
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ থেকে ১৬তম গ্রেডের ১৪টি ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: উপব্যবস্থাপক (সাধারণ কর্মশাখা) ১টি (গ্রেড-৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: উপব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ১টি (গ্রেড-৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতি/পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা রসায়ন/যন্ত্র/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: উপব্যবস্থাপক (হিসাব) ১টি (গ্রেড-৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ইন্টারমিডিয়েট সিএ/৩য় পার্ট আইসি ডিগ্রি অথবা ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রোগ্রামার (আইটি) ১টি (গ্রেড-৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/ আধাস্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে ন্যূনতম ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য ও অপারেশন্স) ১টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রি। প্রকৌশল (রসায়ন/যন্ত্র/তড়িৎ/সিভিল) ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং বাণিজ্য ও অপারেশন্স বিভাগে অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ) ১টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব) ১টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ১টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট শাখায় অভিজ্ঞদের নিজ নিজ শাখায় নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (বণ্টন ও বিপণন) ১টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার (আইটি) ১টি (গ্রেড-৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (প্রশাসন) ১টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
বেতন স্কেল: ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ১টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী প্রকৌশলী। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
বেতন স্কেল: ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (সাধারণ কর্মশাখা) ১টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী প্রকৌশলী। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
বেতন স্কেল: ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৬টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি পাসসহ বাংলা টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ এবং ইংরেজি টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দের গতি।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৯ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১ ও ২ নম্বর পদের বয়স সর্বোচ্চ ৩৩ বছর, ৩ ও ৪ নম্বর পদের ৩৫ বছর এবং ৫ থেকে ১৪ নম্বর পদের ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: ১ থেকে ১৩ নম্বর পদের আবেদন ফি ২২৩ টাকা এবং ১৪ নম্বর পদের ১১২ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা bpc.teletalk. com.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি