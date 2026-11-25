পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে চাকরি
লালমনিরহাট পুলিশ সুপারের কার্যালয় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩ থেকে ১৬তম গ্রেডের ৩টি ক্যাটাগরির পদে মোট ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৭ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। শুধু লালমনিরহাট জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১টি (গ্রেড-১৩তম)
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ২টি (গ্রেড-১৪তম)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২টি (গ্রেড-১৬তম)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদন ফি: সব পদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি