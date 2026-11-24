বিআইডব্লিউটিসিতে ৪ থেকে ২০তম গ্রেডের চাকরি
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৪ থেকে ২০তম গ্রেডের চারটি ক্যাটাগরির পদে মোট ৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: উপ-নৌ অধীক্ষক, ১টি (গ্রেড-৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মাস্টার মেরিনার (এফজি) অথবা ১ম মেট সার্টিফিকেট অব কম্পিট্যান্সিসহ সমুদ্রগামী জাহাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। অথবা সমুদ্রগামী জাহাজের লেফটেন্যান্ট কমান্ডার (নির্বাহী শাখা) হিসেবে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
বয়স: ২৭ থেকে ৪০ বছর।
বেতন: ১,০০,০০০-১,৪২,৮০০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: ১ম শ্রেণির মাস্টার, ৩টি (গ্রেড-১০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসিসহ ১ম শ্রেণির ইনল্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেট অব কম্পিট্যান্সি। কর্ণফুলী ও পশুর নদীর এন্ডোর্সমেন্টসহ ১ম শ্রেণির ইনল্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
বেতন: ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: ২য় শ্রেণির মাস্টার, ১৬টি (গ্রেড-১১)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: দ্বিতীয় শ্রেণির ইনল্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেট অব কম্পিট্যান্সি এবং এসএসসি পাস।
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
বেতন: ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: লাইন গ্যাং লস্কর, ১৩টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়স: ১৮ থেকে ৩২ বছর।
বেতন: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
বয়স গণনার তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০২৬।
আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা। ৩ নম্বর পদের ১৬৮ টাকা। ৪ নম্বর পদের ৫৬ টাকা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের সব পদে ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি