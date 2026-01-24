দুদকের ২ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১৪৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদ হলো সহকারী পরিচালক ও কোর্ট ইন্সপেক্টর।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, ২০ ও ২১ জানুয়ারি দুটি পদে অনুষ্ঠিত কম্পিউটার (তত্ত্বীয়) ও কম্পিউটার (ব্যবহারিক) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কম্পিউটার তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মৌখিক দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচিসহ এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।
নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) অধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক পদে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীরা পরীক্ষার দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
প্রতিটি সফল নেতৃত্বের পেছনে থাকে নানা অভিজ্ঞতা ও ভাবনার গল্প। তবে সেই অভিজ্ঞতা অন্যদের কাছে কতটা স্পষ্টভাবে পৌঁছাচ্ছে, কিংবা শ্রোতারা তা কীভাবে গ্রহণ করছেন, এ বিষয়টি অনেক সময় গুরুত্ব পায় না। যোগাযোগ বলতে আমরা সাধারণত তথ্য আদান-প্রদানকে বুঝি।৪ ঘণ্টা আগে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি; যা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১৯ ঘণ্টা আগে