বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে আবেদনের সময় বাড়ল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে আবেদনের সময় বাড়ল

২০২৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের জন্য আবেদন গ্রহণের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশ আর্মির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘২০২৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের আবেদন গ্রহণের সময়সীমা ৭ দিন বর্ধিত করা হলো। আবেদন গ্রহণের সর্বশেষ সময়সীমা আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত নির্দেশনা অনুযায়ী টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।’

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
