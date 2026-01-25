বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে আবেদনের সময় বাড়ল

২০২৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের জন্য আবেদন গ্রহণের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশ আর্মির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘২০২৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের আবেদন গ্রহণের সময়সীমা ৭ দিন বর্ধিত করা হলো। আবেদন গ্রহণের সর্বশেষ সময়সীমা আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত নির্দেশনা অনুযায়ী টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।’
