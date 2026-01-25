মিডল্যান্ড ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার, (এসএমই ব্যাংকিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আগ্রহী প্রার্থীরা বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা পাবেন।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
