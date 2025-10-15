৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে তাঁত বোর্ড

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৭ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: ফিল্ড সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ১৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম: স্ট্যাটিস্টিক্যাল-কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম: মাস্টার ডায়ার।
পদসংখ্যা: ২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম টেক্সটাইল সার্টিফিকেট কোর্স পাস।
বেতন: ৯,২০০-২১, ৮০০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: দক্ষ তাঁতি।
পদসংখ্যা: ১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম: সাহায্যকারী।
পদসংখ্যা: ২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
