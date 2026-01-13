স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৬ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১০ ক্যাটাগরির পদে মোট ৮৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১১ জানুয়ারি) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিকস কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন, কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স বা সমরূপ ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং বা সমরূপ ট্রেডে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (মেশিনিস্ট)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স বা সমরূপ ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডার কাম শিট মেটাল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন বা সমরূপ ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা তাকতে হবে।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল ফিটার)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মিল রাইট বা সমরূপ ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (পেইন্টার)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পেইন্টিং বা সমরূপ ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরমেয়াদি কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদি কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরমেয়াদি কোর্স সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র মেকানিক।
পদসংখ্যা: ৭৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল বা এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ এবং ৭ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
