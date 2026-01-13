Ajker Patrika
এক্সিকিউটিভ নেবে আখতার গ্রুপ, নিয়োগ ৬ জেলায়

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আখতার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ডিলার সেলস বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, (ডিলার সেলস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: প্রার্থীধের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১–৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী শুধু পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: ঢাকা, ফরিদপুর, গাজীপুর, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, পাবনা।

বেতন: ১৬,০০০-২০, ০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রার্থীদের বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

