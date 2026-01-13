এক্সিকিউটিভ নেবে আখতার গ্রুপ, নিয়োগ ৬ জেলায়

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আখতার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ডিলার সেলস বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, (ডিলার সেলস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: প্রার্থীধের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১–৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী শুধু পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: ঢাকা, ফরিদপুর, গাজীপুর, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, পাবনা।
বেতন: ১৬,০০০-২০, ০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রার্থীদের বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আখতার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ডিলার সেলস বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, (ডিলার সেলস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: প্রার্থীধের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১–৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী শুধু পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: ঢাকা, ফরিদপুর, গাজীপুর, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, পাবনা।
বেতন: ১৬,০০০-২০, ০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রার্থীদের বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে এসএমই/এমার্জিং করপোরেট বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৪ ঘণ্টা আগে
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) সহকারী পরিচালক (উইন্ড অ্যান্ড আদার্স) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।৫ ঘণ্টা আগে
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ১৬ তম গ্রেডভুক্ত ‘টেকনিশিয়ান’ (গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড কার্যক্রম শুরু হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে