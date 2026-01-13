১০ বছর পর দম্পতির কোলজুড়ে একসঙ্গে পাঁচ সন্তান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
দীর্ঘ এক দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে হাসি ফিরেছে সুমন-এনি দম্পতির ঘরে। আজ মঙ্গলবার একসঙ্গে জন্ম নেওয়া পাঁচ নবজাতককে নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন তাঁরা। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ওই প্রসূতি পাঁচ সন্তান জন্ম দেন। তার মধ্যে তিনজন মেয়ে ও দুজন ছেলে।
হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার বাসিন্দা ওয়াহিদুল ইসলাম সুমন ও এনি আক্তার দম্পতি। ১০ বছর নিঃসন্তান থাকার পর প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ফরিদা ইয়াসমিন সুমির তত্ত্বাবধানে ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (IUI) পদ্ধতির মাধ্যমে এই পাঁচ নবজাতকের জন্ম। এটি নগরীর পিপলস হাসপাতালে হলেও সেখানে তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল।
পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের পার্ক ভিউ হসপিটালের এনআইসিইউতে ভর্তি করা হয়। সেখানে চলতে থাকে নিবিড় চিকিৎসা। অবশেষে পাঁচ নবজাতক সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে যায়। এতে খুশি এই দম্পতি।
এই বিষয়ে হসপিটালের পরিচালক ডা. এ টি এম রেজাউল করিম বলেন, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্সদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা ও নিরবচ্ছিন্ন পরিচর্যার মাধ্যমে একে একে পাঁচটি শিশু সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পায়।
প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ফরিদা ইয়াসমিন সুমি ও শিশুবিশেষজ্ঞ আব্দুর রাজ্জাক জানান, উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করলে এসব ক্ষেত্রে যে সুফল পাওয়া যায় সুমন-এনি দম্পতির পাঁচ সন্তানের সুস্থতা তার উজ্জ্বল প্রমাণ।
