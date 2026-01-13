প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

Ajker Patrika
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৬ ক্যাটাগরির পদে ১৫ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) (জিআইএস) অ্যানালিস্ট জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওগ্রাফি, জিওলোজিক সায়েন্স, এনভাইরনমেন্ট সায়েন্স বা আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিংয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) আর্কিটেক্ট, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৫ বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: প্রোগ্রামার (সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২) (সিএসও-২), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: নেটওয়ার্ক মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২) (সিএসও-২১), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা নেটওয়ার্কিং বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা

সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী, ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (ল্যাবরেটরি), ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: সাধারণ প্রার্থীদের ২২৩ টাকা এবং অনগ্রসর নাগরিকদের ৫৬ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
