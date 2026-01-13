প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

চাকরি ডেস্ক
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৬ ক্যাটাগরির পদে ১৫ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) (জিআইএস) অ্যানালিস্ট জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওগ্রাফি, জিওলোজিক সায়েন্স, এনভাইরনমেন্ট সায়েন্স বা আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিংয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) আর্কিটেক্ট, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৫ বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্রোগ্রামার (সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২) (সিএসও-২), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নেটওয়ার্ক মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২) (সিএসও-২১), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা নেটওয়ার্কিং বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা
সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (ল্যাবরেটরি), ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: সাধারণ প্রার্থীদের ২২৩ টাকা এবং অনগ্রসর নাগরিকদের ৫৬ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৬ ক্যাটাগরির পদে ১৫ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) (জিআইএস) অ্যানালিস্ট জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওগ্রাফি, জিওলোজিক সায়েন্স, এনভাইরনমেন্ট সায়েন্স বা আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিংয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) আর্কিটেক্ট, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৫ বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্রোগ্রামার (সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২) (সিএসও-২), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নেটওয়ার্ক মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২) (সিএসও-২১), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা নেটওয়ার্কিং বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা
সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (ল্যাবরেটরি), ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: সাধারণ প্রার্থীদের ২২৩ টাকা এবং অনগ্রসর নাগরিকদের ৫৬ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আখতার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ডিলার সেলস বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে এসএমই/এমার্জিং করপোরেট বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) সহকারী পরিচালক (উইন্ড অ্যান্ড আদার্স) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।৬ ঘণ্টা আগে