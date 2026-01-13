১০ পদে চাকরি দেবে বিএসটিআই

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনে (বিএসটিআই) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১০ ক্যাটাগরির পদে মোট ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইউডিসি কাম ক্যাশিয়ার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি সার্টিফিকেটসহ টাইপিং দক্ষতা (ইংরেজি ২৮ ও বাংলা ২০ শব্দ) থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা টাইপিস্ট, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি সার্টিফিকেটসহ টাইপিং দক্ষতা (ইংরেজি ২৮ ও বাংলা ২০ শব্দ) থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব সহকারী, ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে থেকে এইচএসসি সনদ থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাটালগার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ ক্যাটালগার কাজে অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। মোটরযান চালনার লাইসেন্সসহ ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক (এমএলএসএস), ২০টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী (চৌকিদার), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
