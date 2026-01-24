রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বড় নিয়োগ, পদ ১৩৩

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) অধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
(ক) মনোবিজ্ঞানী ও মেডিকেল অফিসার।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেপুটি ম্যানেজার (সাইকোলজি), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাইকোলজি বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৮৪,০০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সাইকোলজি), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাইকোলজি বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৭৫,৬০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেডিকেল অফিসার, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের নিবন্ধনপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
(খ) বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের কর্মকর্তা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (ইলেকট্রিক্যাল ৭টি, ইলেকট্রনিকস ১১টি, কেমিস্ট্রি ৮টি)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিকস টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী ব্যবস্থাপক (সামাজিক ও পরিবেশ ইউনিট),৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে বিএসসি ডিগ্রি।
বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।
(গ) বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের বিশেষায়িত টেকনিক্যাল স্টাফ।
পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর, ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ক্রেন চালনার জন্য প্রযোজ্য লাইসেন্স বা মাঝারি গাড়ি চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ২৭,৬০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর, ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ২৪,০০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেইলার বা ফর্কলিফট অপারেটর, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ২৪,০০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডিং), ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিলিং মেশিন অপারেটর, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পলিশার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: রিগার, ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
(ঘ) বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের টেকনিক্যাল স্টাফ।
পদের নাম ও সংখ্যা: টেকনিশিয়ান বা ফিটার, ২১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (ভোকেশনাল) অথবা এইচএসসি (বিজ্ঞান) বা সমমানের বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিকসসংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৬ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ২৪,০০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস ৪টি, কুলিং অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ৩টি, মেকানিক্যাল ৭টি, ফিজিকস বা কেমিস্ট্রি ১১টি)।
শিক্ষাগত যোগ্যাত: এইচএসসি (ভোকেশনাল, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেকট্রনিক টেকনোলজি) বা সমমানের বিষয়ে উত্তীর্ণ।
বেতন: ২১,৬০০ টাকা।
(ঙ) ডিকনটামিনেশন স্টাফ।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট (ইকুইপমেন্ট ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট বা প্রিমিসেস ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট বা স্যানিটারি এয়ারলক অ্যাটেনডেন্ট। অ্যাকটিভ লন্ড্রি অ্যাটেনডেন্ট), ১৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৭,৪০০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীর এই লিংকে গিয়ে অলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; রাত ১১টা ৫৯ পর্যন্ত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১৪৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদ হলো সহকারী পরিচালক ও কোর্ট ইন্সপেক্টর।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক পদে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীরা পরীক্ষার দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
প্রতিটি সফল নেতৃত্বের পেছনে থাকে নানা অভিজ্ঞতা ও ভাবনার গল্প। তবে সেই অভিজ্ঞতা অন্যদের কাছে কতটা স্পষ্টভাবে পৌঁছাচ্ছে, কিংবা শ্রোতারা তা কীভাবে গ্রহণ করছেন, এ বিষয়টি অনেক সময় গুরুত্ব পায় না। যোগাযোগ বলতে আমরা সাধারণত তথ্য আদান-প্রদানকে বুঝি।৪ ঘণ্টা আগে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি; যা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১৯ ঘণ্টা আগে