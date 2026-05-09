ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৬ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
অভিজ্ঞতা: ২০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন ।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ মে, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
