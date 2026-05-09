Ajker Patrika
ব্যাংক

ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৯ মে ২০২৬, ১৩: ২৪
ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৬ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

অভিজ্ঞতা: ২০ বছর।

ওয়ান ব্যাংকে ৩০ পদে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনওয়ান ব্যাংকে ৩০ পদে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন ।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিআবেদনপ্রতিষ্ঠানের খবরকর্মীব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

মির্জা ফখরুল-ফাতেমাসহ আরও যাঁরা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া স্মৃতি স্বর্ণপদক

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

সম্পর্কিত

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, মাসিক বেতন ১ লাখের ওপরে

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, মাসিক বেতন ১ লাখের ওপরে

ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

প্রাণ গ্রুপে ৬০ পদে নিয়োগ, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

প্রাণ গ্রুপে ৬০ পদে নিয়োগ, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

এসএমসিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

এসএমসিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা