Ajker Patrika
বেসরকারি

এসএমসিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটরি সেলস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ জুন ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনে জ্ঞান থাকতে হবে। মোটরসাইকেল চালাতে সক্ষম হতে হবে এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩৪ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়

বেতন: আকর্ষণীয়।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, ডব্লিউপিপিএফ, স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, ছুটির নগদায়ন, কর্মক্ষমতা প্রণোদনা, গ্রুপ জীবন বিমা, টিএ/ডিএ।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৫ জুন ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

