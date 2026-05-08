প্রাণ গ্রুপে ৬০ পদে নিয়োগ, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ১৫: ২১
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সিড, পেস্টিসাইড অ্যান্ড ফার্টিলাইজার বিভাগে ‘মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ (এমই)’ পদে ৬০ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ মে পর্যন্ত। নির্বাচিত প্রার্থীকে যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

পদের নাম: মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ (এমই)।

পদসংখ্যা: ৬০ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিতে ডিপ্লোমা, কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (বিএসসি), ব্যবসা শিক্ষায় স্নাতক (বিবিএস), ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতক (বিবিএ) ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়স: কমপক্ষে ২০ থেকে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, ভবিষ্যৎ তহবিল, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, দুটি উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, দুপুরে ভর্তুকিযুক্ত খাবারের সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মে, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

