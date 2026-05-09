প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, মাসিক বেতন ১ লাখের ওপরে

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের চাইল্ড প্রোটেকশন ইন ইমার্জেন্সি বিভাগ ‘টেকনিক্যাল এক্সপার্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু। আবেদন করা যাবে ১৬ মে ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমাজকর্ম, মনোবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, নৃবিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও সংস্থায় কাজের দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কক্সবাজার।
বেতন: ১,০৮,৫৮৯ থেকে ১,২২,১৬২ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য হাসপাতালে ভর্তির সুবিধা, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, ছুটি, গ্রুপ ইনস্যুরেন্স, কর্মচারীর জন্য বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মোবাইল ভাতা এবং ডে কেয়ার সুবিধা।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মে, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
