কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কমার্শিয়াল ব্যাংকে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানটি ‘আইটি সিকিউরিটি প্রফেশনাল’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ মে পর্যন্ত।
পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি প্রফেশনাল।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস। সিএসই/ইনফরমেশন সিকিউরিটি/ইনফরমেশন টেকনোলজি/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স/ইইই/ইটিই-তে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়স: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: বেতন ও পদবি আলোচনা সাপেক্ষে এবং তা নির্বাচিত প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ মে ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
