আজই আবেদন করুন: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়ালটনে নিয়োগ

একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলছে নিয়োগ কার্যক্রম। দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আবেদনের শেষ সময় আজ ১০ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরে ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ২৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৬ আগস্ট সকাল ৮টা থেকে। আজ ১০ অক্টোবর বিকেল ৪টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। অনলাইনে আবেদন করার পর প্রিন্টকপিসহ আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠাতে হবে। পরীক্ষার ফি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সাবসেকশন ইনচার্জ/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের লিংক।
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