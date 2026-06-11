ইমামের পেছনে নামাজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি কী

নামাজ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং সর্বোত্তম ইবাদত। জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় হয়। তবে জামাতে বা ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার সময় কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধান মেনে চলতে হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দর করার জন্য প্রত্যেক মুসল্লির সঠিক পদ্ধতি জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি।
জামাতে নামাজ পড়ার মূল কথাই হলো ইমামের পূর্ণ অনুসরণ করা। তবে মুক্তাদি (যিনি ইমামের পেছনে নামাজ পড়েন) সব কাজ ইমামের সঙ্গে করলেও পড়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে। হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগিনানি (রহ.)-এর মতে—জামাতে নামাজ পড়ার সময় শুধু ইমামের সঙ্গে কিরাত (কোরআন তিলাওয়াত) পড়া নিষেধ, অন্য কিছু পড়া নিষেধ নয়।
তাই সঠিক পদ্ধতি হলো: মুক্তাদি তাকবিরে তাহরিমা থেকে শুরু করে সানা, রুকু-সেজদার তাসবিহ, তাশাহুদ, দরুদ শরিফ, দোয়া মাসুরা এবং রুকু-সেজদায় যাওয়া-আসার তাকবির—ইত্যাদি যত দোয়া ও তাসবিহ রয়েছে, সবই ইমামের অনুসরণে নিজে নিজে পড়বেন ও করবেন।
হানাফি মাজহাব অনুযায়ী, মুক্তাদির জন্য ইমামের পেছনে সুরা বা কিরাত পড়া ওয়াজিব নয়, বরং তা মাকরুহ। ইমাম যখন কিরাত পড়বেন, মুক্তাদি তখন সম্পূর্ণ চুপ থাকবেন এবং মনোযোগ দিয়ে ইমামের কিরাত শুনবেন।
তবে কেউ যদি ভুলে বা না জেনে ইমামের পেছনে কিরাত পড়েও ফেলেন, তাহলেও তাঁর নামাজ আদায় হয়ে যাবে (যদিও তা মাকরুহ হবে)।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার চমৎকার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং—
জামাতে নামাজ পড়ার সময় অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে—ইমামের পেছনে থাকা অবস্থায় মুক্তাদি নিজে কোনো ভুল করলে করণীয় কী? তাঁকে কি আলাদাভাবে ‘সাহু সেজদা’ দিতে হবে?
এর উত্তরে ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসরা বলেন, ইমামের সঙ্গে জামাতে নামাজ পড়া অবস্থায় মুক্তাদির নিজস্ব ভুলের কারণে ইমাম বা মুক্তাদি কারও নামাজের ক্ষতি হয় না। তাই মুক্তাদির ওপর আলাদাভাবে কোনো সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে না।
বিখ্যাত তাবেয়ি ইবরাহিম নাখায়ি (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘তুমি যদি ইমামের পেছনে ভুল করো, কিন্তু ইমাম কোনো ভুল না করেন, তাহলে তোমার ওপর সাহু সেজদা নেই। আর ইমাম ভুল করলে (নামাজ শেষ করার জন্য) তোমার নিজের ভুল না হলেও ইমামের সঙ্গে তোমাকে সাহু সিজদা করতে হবে।’ (কিতাবুল আসার, ইমাম আবু ইউসুফ; ফাতহুল কাদির; রদ্দুল মুহতার)।
মানুষ হিসেবে চলার পথে আমরা প্রতিনিয়ত ছোট-বড় অসংখ্য ভুল বা গুনাহ করে ফেলি। আর এই গুনাহের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম আমল হলো ‘ইস্তিগফার’ বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।২ ঘণ্টা আগে
অজুর মধ্যে এমন কিছু আবশ্যক কাজ রয়েছে, যার কোনো একটি বাদ পড়লে অজু সম্পূর্ণ হবে না এবং নামাজও শুদ্ধ হবে না। এগুলোকে ‘অজুর ফরজ’ বলা হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদার ৬ নম্বর আয়াত এবং হাদিসের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী অজুর ফরজ মোট ৪টি।৮ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১৩ ঘণ্টা আগে
অজু মুমিনের আত্মিক পবিত্রতা, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অজুর মাধ্যমে মুমিনের অন্তর পবিত্রতার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। তাই কোরআন ও হাদিসে অজুর গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।১ দিন আগে