অজুর ফরজ কয়টি ও কী কী

অজুর মধ্যে এমন কিছু আবশ্যক কাজ রয়েছে, যার কোনো একটি বাদ পড়লে অজু সম্পূর্ণ হবে না এবং নামাজও শুদ্ধ হবে না। এগুলোকে ‘অজুর ফরজ’ বলা হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদার ৬ নম্বর আয়াত এবং হাদিসের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী অজুর ফরজ মোট ৪টি।
পবিত্র কোরআনের নির্দেশ—‘হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং টাখনুসহ দুই পা ধৌত করো।’ (সুরা মায়িদা: ০৬)
অজুর প্রথম ফরজ হলো পুরো মুখমণ্ডল একবার ধুয়ে ফেলা। কপালের চুলের রেখা (যেখান থেকে সাধারণত চুল গজায়) থেকে শুরু করে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত পুরো অংশ ধুতে হবে। মুখের বাহ্যিক কোনো অংশ যেন শুকনো না থাকে।
হাতের তালু বা আঙুলের মাথা থেকে শুরু করে কনুইসহ দুই হাত ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা অজুর দ্বিতীয় ফরজ। ধোয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কনুই বা হাতের কোনো অংশ শুকনো না থাকে। হানাফি মাজহাবে কনুই পর্যন্ত ধোয়া ফরজ এবং কনুইয়ের ওপরের অংশ ধোয়া সুন্নত।
ভেজা হাত দিয়ে মাথা মোছা বা মাসেহ করা অজুর তৃতীয় ফরজ। হানাফি মাজহাব অনুযায়ী মাথার সামনের দিক থেকে অন্তত চার ভাগের এক ভাগ (এক-চতুর্থাংশ) অংশে ভেজা হাত বুলিয়ে নিলেই ফরজ আদায় হয়ে যায়। (অন্যান্য মাজহাবে, যেমন শাফিই মাজহাবে পুরো মাথা মাসেহ করা ফরজ)।
দুই পায়ের পাতা থেকে শুরু করে টাখনু বা পায়ের গিরাসহ (গিট) ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা অজুর চতুর্থ ও শেষ ফরজ। পা ধোয়ার সময় আঙুলের ফাঁক বা গোড়ালির কোনো অংশ যেন শুকনো না থাকে। পায়ের আঙুল ধোয়ার সময় বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল দিয়ে খিলাল বা পরিষ্কার করা সুন্নত।
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