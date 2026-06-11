মদিনার ভঙ্গুর অর্থনীতিকে যেভাবে বদলে দিয়েছিলেন মহানবী (সা.)

হিজরতের আগে ইয়াসরিব তথা মদিনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরম অবক্ষয়ে নিপতিত। একদিকে গোত্রীয় কোন্দল ও রক্তক্ষয়ী সংঘাত, অন্যদিকে মদিনার অর্থব্যবস্থার ওপর ইহুদিদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব—সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল ওষ্ঠাগত। সুদের সর্বগ্রাসী থাবা, জুয়া, ব্যবসায়িক ওজনে কম দেওয়া, কৃত্রিম সংকট তৈরির জন্য পণ্য মজুতদারি এবং উত্তরাধিকার থেকে নারী ও এতিমদের বঞ্চিত করার মতো অমানবিক প্রথা মদিনার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল।
ঠিক এমন এক ক্রান্তিকালে মদিনায় আগমন ঘটে বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর। নবুয়তপ্রাপ্তির আগে মক্কার বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হিসেবে দীর্ঘ বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন তিনি। সততার জন্য ‘আল-আমিন’ উপাধিতে ভূষিত এই মহান সংস্কারক মদিনায় পা রেখেই কোরআনের নির্দেশিত অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে এক যুগান্তকারী ও কল্যাণমুখী বিপ্লবের সূচনা করেন। পুঁজিবাদী শোষণ ও মানবতাবিরোধী অর্থব্যবস্থা ধূলিসাৎ করে তিনি যে উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক রূপরেখা বাস্তবায়ন করেছিলেন, তা আজও আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের কাছে এক পরম আদর্শ।
মক্কা থেকে সবকিছু হারিয়ে আসা নিঃস্ব মুহাজিরদের পুনর্বাসন ও স্বনির্ভর করা ছিল নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম চ্যালেঞ্জ। মুহাজিররা কৃষিকাজ জানতেন না, তাঁদের প্রধান পেশা ছিল ব্যবসা। মহানবী (সা.) অসীম প্রজ্ঞার মাধ্যমে মদিনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের মাঝে ‘দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব’ প্রতিষ্ঠা করেন। আনসারগণ তাঁদের উদ্বৃত্ত সম্পদ ও জমি নবাগত ভাইদের বিলিয়ে দেন। তবে মুহাজিরগণ আনসারদের ওপর বোঝা না হয়ে রাসুল (সা.)-এর শ্রমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজে নেমে পড়েন। এই অটুট বন্ধনই ছিল অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর, যা ইহুদিদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া বাজারকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি জোগায়।
জাহেলি যুগের আরবে কোনো সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল না। মহানবী (সা.) মদিনায় সর্বপ্রথম ‘বায়তুল মাল’ বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার নির্মাণ করেন। জাকাত, উমর (ফসলি জমির কর), খারাজ (ভূমিকর), জিজিয়াহ, ফায় ও খুমুসের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ) মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আয় নিশ্চিত করা হতো। বায়তুল মালের সঞ্চিত সম্পদে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত ছিল, যাতে সমাজের কোনো মানুষ মৌলিক মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত না হয়।
শুদ্ধ, পবিত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো সুদ। সুদের অভিশপ্ত কবলে পড়ে মদিনার দরিদ্ররা বাস্তুভিটা হারিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছিল। মহানবী (সা.) সমাজ থেকে এই শোষণ ও জুলুমতন্ত্র চিরতরে অবসান ঘটাতে সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেন। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়—‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।’ (সুরা বাকারা: ২৭৫)। রাসুল (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সুদের আদান-প্রদানকারী, লেখক ও সাক্ষী সবাই সমান অপরাধী। এর ফলে মদিনার সম্পদ গুটিকয়েক ধনকুবেরের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার পথ বন্ধ হয়।
পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় কালোবাজারি ও মজুতদারিকে আয়ের কৌশল মনে করা হলেও ইসলামি অর্থনীতিতে একে জঘন্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মদিনার বাজারে সততা ফেরাতে মহানবী (সা.) ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল বা নকল পণ্য বিক্রি এবং ফটকামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ করেন। পণ্য মজুত করে কৃত্রিম উপায়ে দাম বাড়ানো সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘কেবল পাপী ব্যক্তিই মজুতদারি করে।’ (সহিহ্ মুসলিম)। ব্যবসায় সততার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য বললে ব্যবসায় বরকত হয়, আর মিথ্যা বললে বরকত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
মদিনার প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি ছিল কৃষি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন—‘যে ব্যক্তি কোনো পরিত্যক্ত বা পতিত জমিকে আবাদ করবে, সে-ই তার মালিক।’ এই ঐতিহাসিক ঘোষণার পর মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে মদিনার পতিত জমিসমূহ চাষাবাদ শুরু করেন। রাসুল (সা.) স্বয়ং হজরত বেলাল (রা.)-কে খনিজ সম্পদসহ এক খণ্ড জমি এবং হজরত আলীকে (রা.) চাষাবাদের জন্য চার খণ্ড জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ‘মাহজুর’ ও ‘লিহ’ উপত্যকার পানি বণ্টন ও সেচ-পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে তিনি কৃষি অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটান।
ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হলো জাকাত। পবিত্র কোরআনে সালাত কায়েমের পরপরই জাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে জাকাত আদায় করে তা গরিব, দুঃখী ও এতিমদের মাঝে বণ্টন করার নিখুঁত ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এর ফলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার আকাশচুম্বী ব্যবধান কমতে শুরু করে এবং মদিনার অর্থনীতিতে এক অভাবনীয় গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।
হজরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় শ্রমিকের অধিকার ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটান। তিনি শ্রমিকের মর্যাদা ও ঘামের মূল্য দিতে মালিক পক্ষকে কঠোর নির্দেশ দেন। ‘শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ করো’—রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই অমর বাণী মদিনার শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করেছিল। তিনি নিজে সশরীরে মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন পরিশ্রমে অংশ নিয়ে শ্রমের অনন্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।
ইসলামের আগে আরবে উত্তরাধিকারের নিয়ম ছিল চরম বৈষম্যমূলক। জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কেবল পুরুষ সদস্যরাই সমস্ত সম্পদের মালিক হতো; নারী, শিশু ও এতিমদের রাখা হতো পুরোপুরি বঞ্চিত। মহানবী (সা.) এসে এই অমানবিক প্রথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন এবং পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ৭ নম্বর আয়াত অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সুনির্দিষ্ট অংশ নিশ্চিত করেন। এর ফলে সম্পদ পারিবারিক স্তরে সুষমভাবে বণ্টিত হওয়ার সুযোগ পায়।
সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের জুলুম, মুনাফাখোরি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে মহানবী (সা.) প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান আরোপ করেন। তবে এই অর্থনৈতিক বিপ্লবের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মিতব্যয়িতা ও অপচয় বর্জন। তিনি বলতেন, ‘মিতব্যয়ী জীবনযাপন সফলতার অর্ধেক।’ পানির মতো সহজলভ্য উপাদানের ক্ষেত্রেও তিনি অপচয় করতে বারণ করেছেন।
মদিনায় প্রবেশ করে রাসুলুল্লাহ (সা.) যে যুগান্তকারী কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন, তা কেবল মদিনারই ভাগ্যবদল করেনি; বরং তাঁর এই সুষম কর্মনীতি অনুসরণ করেই পরবর্তী সময় সুদূর স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুসলিম বিশ্বে শোষণমুক্ত, মানবিক ও কল্যাণধর্মী এক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।
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