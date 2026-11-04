সৌদি সরকারের অর্থায়নে ফ্রি ওমরাহর সুযোগ, আবেদন করবেন যেভাবে

সৌদি সরকারের অর্থায়নে ফ্রি ওমরাহর সুযোগ, আবেদন করবেন যেভাবে
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য পবিত্র ওমরাহ পালন করা বহুল প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষা। তবে আর্থিক সীমাবদ্ধতা বা নানা আনুষঙ্গিক খরচের কারণে অনেকেরই সেই স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ধর্মপ্রেমী মানুষের জন্য এক চমৎকার সুযোগ নিয়ে এসেছে সৌদি সরকার। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘নুসুক’ (Nusuk) অ্যাপের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনা খরচে ওমরাহ পালনের সুবর্ণ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া মাসব্যাপী এই বিশেষ প্রতিযোগিতা চলবে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। পুরো নভেম্বর মাসজুড়েই প্রতিদিন প্রতিযোগীদের জন্য থাকছে ওমরাহ প্যাকেজ জেতার দারুণ সুযোগ।
ফ্রি ওমরাহ প্যাকেজে যা থাকছে
লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সৌভাগ্যবান বিজয়ীদের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে সৌদি সরকার। এই আকর্ষণীয় প্যাকেজে যা যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- বিমান টিকিট: নিজ দেশ থেকে সৌদি আরব যাওয়া-আসার ফ্রি বিমান টিকিট।
- ভিসা প্রসেসিং: ওমরাহ ভিসার ফি ও সরকারি যাবতীয় প্রক্রিয়া।
- আবাসন সুবিধা: মক্কা ও মদিনায় ১০ রাতের সুব্যবস্থা ও হোটেল খরচ।
- সহযাত্রীর সুযোগ (দুটি প্যাকেজ): এবারের বিশেষ অফারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো—প্রতিদিনের বিজয়ী নিজের সঙ্গে পরিবার বা পছন্দের আরও একজনকে বিনা মূল্যে ওমরাহতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।
- জমজমের পানির উপহার: এ ছাড়া প্রতিদিন লটারির মাধ্যমে আরও ১০ জন বিজয়ী পাবেন জমজমের পানির ২০টি করে বিশেষ কার্ড। যার মধ্যে ১০টি নিজের জন্য এবং ১০টি অন্যদের উপহার দেওয়ার জন্য।
নুসুক অ্যাপের কুইজ প্রতিযোগিতায় যেভাবে অংশ নেবেন
বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী মুসলিম ব্যবহারকারীরা এই লটারিতে অংশ নিতে পারবেন। সহজ কয়েকটি ধাপ
অনুসরণ করে আবেদন করা যায়:
- ১. অ্যাপ ডাউনলোড: প্রথমে স্মার্টফোনে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল Nusuk অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে।
- ২. অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন: অ্যাপে প্রবেশ করে নিজের নাম, ইমেইল, দেশের নাম এবং বৈধ পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে সাইন-আপ করতে হবে। এরপর ই-মেইলে আসা ওটিপি (OTP) কোড দিয়ে অ্যাকাউন্ট ভ্যারিফাই করতে হবে।
- ৩. চ্যালেঞ্জ সেকশনে প্রবেশ: অ্যাপের মেনু থেকে ‘Game Center’ বা ‘Nusuk Challenge’ অপশনে যেতে হবে।
- ৪. দৈনিক কুইজের উত্তর: সেখানে পবিত্র কোরআন, নবীজির সিরাত, ওমরাহর নিয়মকানুন বা ইসলামিক ইতিহাসের ওপর বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে প্রশ্ন করা হয়। একটি বিষয় বেছে নিয়ে ডিজিটাল চাবি সংগ্রহ করতে হবে এবং এমসিকিউ (MCQ) প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে। সঠিক উত্তর দিলেই নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈনিক লটারির (Raffle Draw) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
- ৫. জেতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি: নিজের ইনভাইট কোড ব্যবহার করে বন্ধু বা পরিবারকে অ্যাপে আমন্ত্রণ জানালে অতিরিক্ত চাবি পাওয়া যায়, যা লটারিতে জেতার সুযোগ আরও বাড়িয়ে দেয়।
বিশেষ সতর্কতা
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য অবশ্যই নুসুক-এর অফিশিয়াল অ্যাপ বা ভেরিফাইড মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। কোনো ধরনের ভুয়া ওয়েবসাইট বা অননুমোদিত লিংকে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকুন। এ ছাড়া লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচন করা হয় বলে অংশগ্রহণ করলেই পুরস্কার নিশ্চিত নয়।