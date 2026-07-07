বিবস্ত্র হয়ে ঘুমানো যাবে কি, ইসলাম কী বলে

ঘুম মহান আল্লাহ তাআলার এক অশেষ নেয়ামত। সারা দিনের ক্লান্তি শেষে মানুষের শরীর ও মনকে সতেজ করতে ঘুমের কোনো বিকল্প নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘আমি তোমাদের বিশ্রামের জন্য নিদ্রা দিয়েছি। তোমাদের জন্য রাতকে করেছি আবরণস্বরূপ এবং দিনকে বানিয়েছি তোমাদের কাজের জন্য।’ (সুরা নাবা: ৯-১১)
ইসলাম মানুষের জীবনযাপনের প্রতিটা বিষয়ের সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত দিকনির্দেশনা দিয়েছে, যার ব্যতিক্রম নয় ঘুমানোর নিয়মও। অনেকে রাতের বেলা স্বস্তি পেতে কিংবা গরমের কারণে একবারে বিবস্ত্র বা উলঙ্গ হয়ে ঘুমান। ইসলামি শরিয়তে বিবস্ত্র বা খালি গায়ে ঘুমানোর বিধান কী—তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে।
ইসলামি বিশেষজ্ঞদের মতে, বন্ধ ঘরে বা নিভৃত স্থানে গায়ের ওপর চাদর বা কোনো আবরণ দিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় কিংবা খালি গায়ে ঘুমানো মূলত মুবাহ বা জায়েজ। অর্থাৎ, এভাবে ঘুমালে কোনো গুনাহ হবে না এবং এর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে খালি গায়ে ঘুমালে যদি অসুস্থ হওয়ার শঙ্কা থাকে, তাহলে খালি গায়ে না ঘুমানো উচিত।
বিবস্ত্র হয়ে ঘুমানো জায়েজ হলেও ওলামায়ে কেরাম ও ফকিহরা একে নিরুৎসাহিত করেছেন। এর পেছনে মূলত দুটি বড় কারণ রয়েছে—
এ ছাড়া ইসলামে লজ্জাশীলতাকে অত্যন্ত উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। লজ্জাবোধ কেবল মানুষের সামনে নয়, একাকী অবস্থায় আল্লাহর সামনে এবং তাঁর ফেরেশতাদের সামনেও বজায় রাখা ইমানের পরিচায়ক। সহিহ মুসলিমের একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ইমানের ৭০টির বেশি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো এই ঘোষণা দেওয়া যে, ‘‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’’, আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা হলো ইমানের একটি (গুরুত্বপূর্ণ) শাখা।’ (সহিহ মুসলিম: ৫১)
ঘুমানোকে ইসলাম একপ্রকার ‘মৃত্যু’র সঙ্গে তুলনা করেছে, কারণ, ঘুমের সময় মানুষের চেতনা থাকে না এবং জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ যেন নতুন জীবন ফিরে পায়। তাই একজন মুমিনের উচিত ঘুমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়েও যথাসম্ভব শালীনতা বজায় রাখা। একদম বিবস্ত্র হয়ে না ঘুমিয়ে, ঢিলেঢালা সুতি পোশাক পরিধান করা কিংবা অন্তত একটি চাদর বা আবরণ গায়ে জড়িয়ে ঘুমানো উত্তম।
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