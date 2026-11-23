সাপ-বিচ্ছু ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশন থেকে বাঁচার দোয়া
মানুষের বসতির আশপাশে নানা ধরনের ক্ষতিকর ও বিষাক্ত প্রাণী—যেমন সাপ, বিচ্ছু বা অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তুর উপস্থিতি অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদ, বাগানঘেরা এলাকা কিংবা পরিবর্তিত আবহাওয়ায় এসব প্রাণীর উপদ্রব বেড়ে গেলে মানুষের মনে একধরনের শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়।
এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা এবং প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শেখানো দোয়া ও আমলগুলো আঁকড়ে ধরা একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। সাপ-বিচ্ছুসহ বিষাক্ত প্রাণীর অনিষ্ট থেকে বাঁচতে হাদিসে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ও করণীয় তুলে ধরা হলো:
১. ঘরের ভেতর সাপ দেখলে পড়ার দোয়া ও করণীয়
বসতঘর বা আশপাশে সাপ দেখা গেলে আতঙ্কিত না হয়ে নবীজি (সা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমে অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দোয়া পড়া উচিত। হাদিস শরিফে এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা এসেছে।
اِنَّا نَسْئَلُكَ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ اَنْ لَا تُؤْذِيْنَا
উচ্চারণ: ইন্না নাসআলুকা বিআহদি নুহ, ওয়া বিআহদি সুলাইমান ইবনে দাউদা আল্লা তুযিনা।
অর্থ: ও হে সাপ! আমরা নুহ আলাইহিস সালাম এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের অঙ্গীকারের কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমাদের কোনো ক্ষতি করো না এবং আমাদের কষ্ট দিও না।
হাদিসের বর্ণনা ও পরবর্তী করণীয়
আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ঘরের সাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—
‘তোমরা তোমাদের ঘরে এমন কিছু দেখলে পড়বে, “আমি তোমাদের সেই অঙ্গীকারের শপথ করে বলছি, যা নুহ (আ.) তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আমি তোমাদের সেই অঙ্গীকারের শপথ করে বলছি, যা সুলায়মান (আ.) তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তোমরা আমাদের ক্ষতি করবে না।” এরপর তারা আবার আসলে তাদের হত্যা করবে।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৫২৬০)
২. সাপ-বিচ্ছু ও সব ধরনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার দোয়া
সাপ, বিচ্ছুসহ যেকোনো বিষাক্ত প্রাণী ও সৃষ্টিজগতের সার্বিক অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত একটি বিশেষ দোয়া পাঠ করার নির্দেশনা রয়েছে হাদিসে।
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
উচ্চারণ: আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক।
অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—
‘যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া তিনবার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষতিকর প্রাণী, বিশেষ করে সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।’ (জামে তিরমিজি: ৩৬০৪)
সাপ-বিচ্ছু কিংবা যেকোনো বিষাক্ত প্রাণীর দংশন থেকে সুরক্ষিত থাকতে বাহ্যিক সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা অত্যন্ত ফলপ্রদ ও বরকতময় আমল। সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিত মাসনুন দোয়াগুলো পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুললে এবং বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য ও দোয়ার ওপর আস্থা রাখলে মহান আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন ইনশা আল্লাহ। তাই প্রতিটি মুমিনের উচিত এই দোয়াগুলো মুখস্থ রাখা এবং দৈনন্দিন জীবনে যত্নসহকারে আমল করা।