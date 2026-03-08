Ajker Patrika
রমজানে জীবন বদলানোর ১০ উপায়

ইসলাম ডেস্ক 
রমজান মাস আত্মশুদ্ধি, সংযম ও নৈতিক উন্নয়নের এক মহৎ প্রশিক্ষণশালা। এই এক মাসে আমরা আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি। বিজ্ঞ ওলামাদের মতে, রমজান মাস হলো একটি আধ্যাত্মিক রিচার্জের সময়, যা আমাদের সারা বছরের পাথেয় জোগায়।

নিচে রমজানে টেকসই ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার ১০টি কার্যকর কৌশল আলোচনা করা হলো:

১. সিয়াম বা সংযমের প্রকৃত শিক্ষা ধারণ করা

রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৈধ চাহিদাগুলো বর্জন করার মাধ্যমে আমরা নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে শিখি। ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণই হলো উন্নত চরিত্র গঠনের ভিত্তি।

২. নিয়মতান্ত্রিক রুটিন মেনে চলা

সেহরি, ইফতার, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও তারাবি—এই ইবাদতগুলো আমাদের জীবনে একটি শৃঙ্খলা তৈরি করে। এক মাস ধরে এই সময় ব্যবস্থাপনা চর্চা করলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সময়ানুবর্তী হওয়া সহজ হয়।

৩. কোরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি

রমজান হলো কোরআন নাজিলের মাস। প্রতিদিন অন্তত কয়েক পৃষ্ঠা তিলাওয়াত ও অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন। কোরআনের শিক্ষা মানুষের জীবনে সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার মতো মহৎ গুণাবলি প্রতিষ্ঠিত করে।

৪. দানশীলতার নিয়মিত চর্চা

রমজানে দানের সওয়াব বহুগুণ। অসহায়কে সেহরি ও ইফতার করানো বা জাকাত-সদকা আদায়ের মাধ্যমে হৃদয়ে সহমর্মিতা তৈরি হয়। এই মাসে ছোট ছোট দান করার অভ্যাস পরবর্তী সময়ে আপনাকে একজন উদার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

৫. ডিজিটাল প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করে ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবাও নেওয়া যেতে পারে। কারণ, মানুষ এখন প্রযুক্তিনির্ভর। এ ক্ষেত্রে কাহাফ গার্ড (Kahf Guard) নামের একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন সম্প্রতি বেশ সাড়া জাগিয়েছে বা পাঠকের হৃদয় জয় করেছে। এই অ্যাপলিকেশনে বেশ কিছু ফিচারের অন্যতম একটি হলো হ্যাবিট ট্র্যাকার। এটির মাধ্যমে নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, জিকিরসহ বিভিন্ন ভালো আমল বা অভ্যাস ট্র্যাক করা যায়—যে সুবিধাটি আমাদের ভালো অভ্যাস গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর আরও একটি ফিচার রয়েছে, যার নাম অটো সাইলেন্ট ডিউরিং প্রেয়ার টাইম—এই অপশন চালু করা থাকলে নামাজ, কোরআন তিলাওয়াতসহ বিভিন্ন ইবাদতের সময়ে ডিভাইস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইলেন্ট হয়ে যাবে।

৬. ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ ও ধারাবাহিকতা

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, বড় পরিবর্তনের জন্য ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। শুরুতে অন্তত এক পৃষ্ঠা কোরআন পড়া বা প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু জিকিরের লক্ষ্য নিন। ছোট ছোট সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে বড় অভ্যাস গড়তে সাহায্য করবে।

৭. আত্মমূল্যায়ন বা আত্মসমালোচনা

প্রতিদিন ঘুমানোর আগে কয়েক মিনিট ভাবুন—আজ আমি কী ভালো কাজ করেছি আর কোথায় ভুল হয়েছে। ইসলামি ঐতিহ্যে এই ‘মুহাসাবা’ বা আত্মমূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি চরিত্র সংশোধনে দ্রুত ভূমিকা রাখে।

৮. সৎ সঙ্গ ও পজিটিভ পরিবেশ নির্বাচন

ভালো অভ্যাস ধরে রাখতে সঙ্গের ভূমিকা বিশাল। যারা ইবাদতপ্রিয় ও ইতিবাচক মানসিকতার, তাঁদের সঙ্গে সময় কাটান। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে জামাতে নামাজ পড়া বা দ্বীনি আলোচনা শোনা আপনার আগ্রহকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

৯. ইলম বা জ্ঞানার্জনের অভ্যাস

শুধু আমল নয়, আমলের পেছনের জ্ঞান অর্জনও জরুরি। প্রতিদিন অন্তত একটি হাদিসের ব্যাখ্যা বা কোরআনের তাফসির পড়ার অভ্যাস করুন। সঠিক জ্ঞান আপনার ইবাদতকে আরও অর্থবহ করে তুলবে।

১০. আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেটি, যা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা পরিমাণে কম হয়।’ (সহিহ্ বুখারি ও মুসলিম)

তাই রমজানে যে অভ্যাসগুলো শুরু করবেন, তা যেন ঈদের পরেও অব্যাহত থাকে, সেই সংকল্প করা জরুরি।

রমজান হলো চরিত্র গঠনের সুবর্ণ সুযোগ। ধৈর্য, সংযম ও শৃঙ্খলার এই চর্চা যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি, তবে এটি আমাদের জীবনকে আমূল বদলে দেওয়ার শক্তি রাখে। এই রমজান হোক আমাদের নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সূচনা।

লেখক: মিরাজ রহমান, আলেম, গবেষক ও সাংবাদিক

