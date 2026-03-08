রমজানে জীবন বদলানোর ১০ উপায়

রমজান মাস আত্মশুদ্ধি, সংযম ও নৈতিক উন্নয়নের এক মহৎ প্রশিক্ষণশালা। এই এক মাসে আমরা আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি। বিজ্ঞ ওলামাদের মতে, রমজান মাস হলো একটি আধ্যাত্মিক রিচার্জের সময়, যা আমাদের সারা বছরের পাথেয় জোগায়।
নিচে রমজানে টেকসই ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার ১০টি কার্যকর কৌশল আলোচনা করা হলো:
রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৈধ চাহিদাগুলো বর্জন করার মাধ্যমে আমরা নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে শিখি। ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণই হলো উন্নত চরিত্র গঠনের ভিত্তি।
সেহরি, ইফতার, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও তারাবি—এই ইবাদতগুলো আমাদের জীবনে একটি শৃঙ্খলা তৈরি করে। এক মাস ধরে এই সময় ব্যবস্থাপনা চর্চা করলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সময়ানুবর্তী হওয়া সহজ হয়।
রমজান হলো কোরআন নাজিলের মাস। প্রতিদিন অন্তত কয়েক পৃষ্ঠা তিলাওয়াত ও অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন। কোরআনের শিক্ষা মানুষের জীবনে সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার মতো মহৎ গুণাবলি প্রতিষ্ঠিত করে।
রমজানে দানের সওয়াব বহুগুণ। অসহায়কে সেহরি ও ইফতার করানো বা জাকাত-সদকা আদায়ের মাধ্যমে হৃদয়ে সহমর্মিতা তৈরি হয়। এই মাসে ছোট ছোট দান করার অভ্যাস পরবর্তী সময়ে আপনাকে একজন উদার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।
খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করে ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবাও নেওয়া যেতে পারে। কারণ, মানুষ এখন প্রযুক্তিনির্ভর। এ ক্ষেত্রে কাহাফ গার্ড (Kahf Guard) নামের একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন সম্প্রতি বেশ সাড়া জাগিয়েছে বা পাঠকের হৃদয় জয় করেছে। এই অ্যাপলিকেশনে বেশ কিছু ফিচারের অন্যতম একটি হলো হ্যাবিট ট্র্যাকার। এটির মাধ্যমে নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, জিকিরসহ বিভিন্ন ভালো আমল বা অভ্যাস ট্র্যাক করা যায়—যে সুবিধাটি আমাদের ভালো অভ্যাস গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর আরও একটি ফিচার রয়েছে, যার নাম অটো সাইলেন্ট ডিউরিং প্রেয়ার টাইম—এই অপশন চালু করা থাকলে নামাজ, কোরআন তিলাওয়াতসহ বিভিন্ন ইবাদতের সময়ে ডিভাইস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইলেন্ট হয়ে যাবে।
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, বড় পরিবর্তনের জন্য ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। শুরুতে অন্তত এক পৃষ্ঠা কোরআন পড়া বা প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু জিকিরের লক্ষ্য নিন। ছোট ছোট সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে বড় অভ্যাস গড়তে সাহায্য করবে।
প্রতিদিন ঘুমানোর আগে কয়েক মিনিট ভাবুন—আজ আমি কী ভালো কাজ করেছি আর কোথায় ভুল হয়েছে। ইসলামি ঐতিহ্যে এই ‘মুহাসাবা’ বা আত্মমূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি চরিত্র সংশোধনে দ্রুত ভূমিকা রাখে।
ভালো অভ্যাস ধরে রাখতে সঙ্গের ভূমিকা বিশাল। যারা ইবাদতপ্রিয় ও ইতিবাচক মানসিকতার, তাঁদের সঙ্গে সময় কাটান। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে জামাতে নামাজ পড়া বা দ্বীনি আলোচনা শোনা আপনার আগ্রহকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।
শুধু আমল নয়, আমলের পেছনের জ্ঞান অর্জনও জরুরি। প্রতিদিন অন্তত একটি হাদিসের ব্যাখ্যা বা কোরআনের তাফসির পড়ার অভ্যাস করুন। সঠিক জ্ঞান আপনার ইবাদতকে আরও অর্থবহ করে তুলবে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেটি, যা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা পরিমাণে কম হয়।’ (সহিহ্ বুখারি ও মুসলিম)
তাই রমজানে যে অভ্যাসগুলো শুরু করবেন, তা যেন ঈদের পরেও অব্যাহত থাকে, সেই সংকল্প করা জরুরি।
রমজান হলো চরিত্র গঠনের সুবর্ণ সুযোগ। ধৈর্য, সংযম ও শৃঙ্খলার এই চর্চা যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি, তবে এটি আমাদের জীবনকে আমূল বদলে দেওয়ার শক্তি রাখে। এই রমজান হোক আমাদের নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সূচনা।
লেখক: মিরাজ রহমান, আলেম, গবেষক ও সাংবাদিক
রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার নিয়ম, এর প্রকারভেদ এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গাইড। লাইলাতুল কদর পেতে ইতিকাফের ভূমিকা জানুন।১০ ঘণ্টা আগে
ফাজায়েলে আমলের লেখক শায়খুল হাদিস জাকারিয়া কান্ধলভি (রহ.)-এর শিক্ষা, অধ্যাপনা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস জানুন। মদিনায় তাঁর ইন্তেকাল ও তাবলিগ জামাতে তাঁর অবদান।১১ ঘণ্টা আগে
এদিকে আসিম (রা.)-এর দোয়া আল্লাহ কবুল করেছিলেন। নবীজি (সা.) মদিনায় থেকেই তাঁদের শাহাদাতের খবর পেয়েছিলেন। যখন কুরাইশরা খবর পেলেন যে আসিম (রা.) শহীদ হয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁর লাশ থেকে কিছু অংশ কেটে আনার জন্য লোক পাঠালেন। কারণ আসিম (রা.) বদর যুদ্ধে কুরাইশদের এক নেতাকে হত্যা করেছিলেন।১১ ঘণ্টা আগে
মুসাফির বা ভ্রমণকারীর জন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশেষ শিথিলতা প্রদান করেছে ইসলাম। বিশেষ করে রমজান মাসে দীর্ঘ ভ্রমণে থাকলে রোজা রাখা না রাখার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে