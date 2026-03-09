Ajker Patrika
ইমাম তাহাবি: আকিদা ও ফিকহ শাস্ত্রের অনন্য মহিরুহ

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী
ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশে ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাদিস, ফিকহ, আকিদা এবং ইতিহাস—প্রতিটি শাখায় তাঁর পদচারণা ছিল অত্যন্ত গভীর। মধ্যপন্থা ও দলিল-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে তিনি উম্মাহর জন্য যে আকিদাগত ভিত্তি রচনা করে গেছেন, তা আজও প্রতিটি মুসলিমের জন্য আলোকবর্তিকা।

ইমাম নববী (রহ.): ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রইমাম নববী (রহ.): ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর পূর্ণ নাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ আল-আজদি আল-মিসরি আত-তাহাবি। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, তিনি ২৩৯ হিজরিতে মিসরের ‘তাহা’ নামক গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম এবং মা ছিলেন প্রখ্যাত ফকিহ ইমাম মুজানি (রহ.)-এর বোন। আলেম ও মুজতাহিদদের মিলনকেন্দ্রে বেড়ে ওঠাই ছিল তাঁর ইলমি জীবনের মূল ভিত্তি।

শিক্ষাজীবন: মামার পাঠশালা থেকে বিশ্ববরেণ্য গবেষক

পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই ইমাম তাহাবির শিক্ষার হাতেখড়ি হয়।

  • কোরআন হিফজ: তিনি আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর কাছে পবিত্র কোরআন হিফজ করেন।
  • ফিকহ শিক্ষা: তিনি প্রথমে তাঁর মামা ইমাম মুজানি (রহ.)-এর কাছে শাফেয়ি ফিকহ ও আইন শাস্ত্রের উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।
  • হাদিস অন্বেষণ: জ্ঞানের তৃষ্ণায় তিনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্য লাভ করেন। ইউনুস বিন আবদুল আলা ও হারুন বিন সাইদ আল-আইলির মতো বিখ্যাত শায়খদের কাছ থেকে তিনি ইলমে হাদিস অর্জন করেন।

বৈচিত্র্যময় কর্মজীবন ও মাজহাব পরিবর্তন

ইমাম তাহাবি (রহ.) প্রথমে শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী থাকলেও পরবর্তীতে তিনি হানাফি মাজহাব গ্রহণ করেন এবং এই মাজহাবের অন্যতম প্রধান মুজতাহিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে তিনি অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং কোরআন ও সুন্নাহর গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাসআলা উদ্ভাবন (ইজতিহাদ) করতেন।

অমর রচনাবলি: আকিদা ও হাদিসের মশাল

ইমাম তাহাবি (রহ.)-এর গ্রন্থগুলো অমূল্য রত্ন। তাঁর বিখ্যাত দুটি কাজ হলো:

  • ১. আকিদাতুত তাহাবি: এটি মুসলিম উম্মাহর বিশুদ্ধ আকিদার এক প্রামাণ্য দলিল। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির ঊর্ধ্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা এতে অত্যন্ত সুচারুভাবে ফুটে উঠেছে।
  • ২. শারহু মাআনিল আসার: হাদিস থেকে কীভাবে ফিকহি মাসআলা উদ্ভাবন করতে হয়, এই গ্রন্থে তিনি তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
নীতি ও সাহসের প্রতীক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)নীতি ও সাহসের প্রতীক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

দলিল ও যুক্তির সমন্বয়ক

ইমাম তাহাবি (রহ.) চরমপন্থার বিপরীতে এক মজবুত সেতু নির্মাণ করেছেন। একদিকে যারা কোরআন-হাদিস উপেক্ষা করে কেবল যুক্তির দোহাই দিত, আর অন্যদিকে যারা বুদ্ধি বিবেচনা ছাড়াই অন্ধ অনুকরণ করত—তিনি এই দুই পক্ষের মাঝে দলিলভিত্তিক মধ্যপন্থা প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে, হাদিস ও ফিকহ একে অপরের পরিপূরক।

মৃত্যু

৩২১ হিজরিতে এই মহান জ্ঞানসাধক ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর ছাত্র ও অনুসারীরা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ইসলামি জ্ঞানকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইমাম তাহাবির জীবন ও কর্ম আজও প্রতিটি মুসলিমের ইলমি যাত্রার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

