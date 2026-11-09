মৃত্যুর পর কবরের প্রথম প্রহর কাটে যেভাবে
মানুষের মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে ‘বরজখ’ বা অন্তর্বর্তীকালীন জগৎ বলা হয়। দাফন শেষে স্বজনেরা ফিরে যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির জন্য শুরু হয় এক ভিন্ন ও নতুন বাস্তবতা—যেখান থেকেই মূলত পরকালের প্রকৃত জীবনের সূচনা ঘটে। কবর হলো আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল বা ধাপ; এই ধাপে মুক্তি মিললে পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হয়ে যায়, আর এখানে ব্যর্থ হলে সামনের পরীক্ষাগুলো আরও কঠিন হয়ে ওঠে।
কবরের প্রথম অভিজ্ঞতা ও চাপ
দাফন সম্পন্ন করে স্বজনেরা যখন কবরস্থান ছেড়ে চলে যান, মৃত ব্যক্তি তখন তাদের জুতার শব্দও শুনতে পান বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কবরের জীবনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুলোর অন্যতম হলো কবরের চাপ বা ‘দাবগাতুল কবর’। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, কবরের মাটি মৃত ব্যক্তিকে চারদিক থেকে চেপে ধরে। এই অভিজ্ঞতা থেকে কেউ সম্পূর্ণ মুক্ত নন।
তবে নেককার ও পাপী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর তীব্রতা ভিন্ন হয়। নেককার বান্দার জন্য এই চাপ মায়ের মমতাময় আলিঙ্গনের মতো আরামদায়ক হলেও পাপীর জন্য তা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। মহানবীর (সা.) বিখ্যাত সাহাবি সাদ ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ (সা.) কবরের চাপ সম্পর্কে ইরশাদ করেছিলেন, ‘কবরের একটি চাপ আছে; যদি কেউ এই চাপ থেকে রেহাই পেত, তবে সাদ ইবনে মুয়াজ রেহাই পেত।’ (সুনানে নাসায়ি: ২০৫৪)
মুনকার ও নাকিরের জিজ্ঞাসাবাদ
কবরের পরবর্তী ধাপে মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হন দুই ফেরেশতা—‘মুনকার’ ও ‘নাকির’। কঠোর আকৃতি ও আওয়াজের এই দুই ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে মূলত তিনটি মৌলিক প্রশ্ন করেন:
- তোমার রব (প্রতিপালক) কে?
- তোমার দ্বীন (ধর্ম) কী?
- তোমার নবী কে?
—(সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৫৩)
দুনিয়ার কোনো মুখস্থ বিদ্যা বা কৃত্রিম উপায়ে এই পরীক্ষায় সফল হওয়া সম্ভব নয়। কেবল যার ইমান দৃঢ় ছিল এবং যিনি ইসলামি বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন, আল্লাহ তাঁকে সঠিক উত্তর দেওয়ার তাওফিক দান করেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে—‘আল্লাহ মুমিনদের ইহকাল ও পরকালে (কবরে) শাশ্বত বাণীর ওপর সুদৃঢ় রাখেন...’ (সুরা ইবরাহিম: ২৭)
নেক আমল যেভাবে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়
কবরের জীবনে মানুষের পার্থিব সৎকর্মগুলো বিশেষভাবে সুরক্ষা দেয়। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার নামাজ মাথার কাছে, রোজা ডান পাশে, জাকাত বাঁ পাশে এবং দান-সদকা ও ভালো কাজগুলো পায়ের কাছে অবস্থান নেয়। আজাবের ফেরেশতারা যে দিক দিয়েই আসতে চান, এই নেক আমলগুলো তখন ঢাল হয়ে তাকে রক্ষা করে।
জান্নাতের বাগান নাকি জাহান্নামের গর্ত
মুনকার ও নাকিরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে আসমান থেকে ঘোষণা আসে—‘আমার বান্দা সত্য বলেছে।’ এরপর তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, সেখানে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের সুগন্ধযুক্ত দরজা খুলে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তার জন্য কবরের পরিস্থিতি কঠিন ও আজাবময় হয়ে ওঠে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—
‘কবর হলো জান্নাতের বাগানগুলোর মধ্য থেকে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তগুলোর মধ্য থেকে একটি গর্ত।’ (জামে তিরমিজি: ২৪৬০)
দাফনের পর জীবিত স্বজনদের করণীয়
দাফন শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে কবরস্থান ত্যাগ না করে কিছু সময় মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা সুন্নত। রাসুলুল্লাহ (সা.) দাফন শেষে সাহাবিদের বলতেন,
‘তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং সে যেন (জিজ্ঞাসাবাদের সময়) অবিচল থাকতে পারে, সেই দোয়া করো; কারণ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।’
—(সুনানে আবু দাউদ: ৩২২১)
কবরের জীবন মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকা এক অনিবার্য বাস্তবতা। তাই দুনিয়ার জীবনকে কেবল পার্থিব মোহে সীমাবদ্ধ না রেখে ইমান, আমল ও নেক কাজের মাধ্যমেই পরকালের চিরস্থায়ী এই প্রথম রাতের প্রস্তুতি নেওয়া প্রতিটি মুমিনের প্রধান কর্তব্য।