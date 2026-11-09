যে সময়ের দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না

যে সময়ের দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না
দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার যোগাযোগের সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম। তবে প্রাত্যহিক জীবনের কিছু বিশেষ মুহূর্ত ও সময় রয়েছে, যে সময়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুললে তা কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। বান্দার আকুতি ও প্রার্থনা কবুল করার জন্য মহান আল্লাহ কিছু মুহূর্তকে অত্যন্ত বরকতময় ও বিশেষ করে রেখেছেন। কোরআন ও হাদিসের আলোকে দোয়া কবুলের তেমনি ৫টি মহামূল্যবান সময় নিচে তুলে ধরা হলো:
১. তাহাজ্জুদের সময়
রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বা তাহাজ্জুদের সময়টি দোয়া কবুলের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। হাদিসে এসেছে, এই সময়ে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দাকে ডাকতে থাকেন—কে আছো আমাকে ডাকবে, আমি সাড়া দেব? কে আছো আমার কাছে চাইবে, আমি দান করব? কে আছো ক্ষমা চাইবে, আমি ক্ষমা করব? (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)
২. জুমার দিনের বিশেষ মুহূর্ত
সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে দোয়া কবুল হয়। অধিকাংশ ইসলামি স্কলারের মতে, জুমার দিন আসরের নামাজের পর থেকে সূর্যাস্ত বা মাগরিবের আগপর্যন্ত সময়টি দোয়া কবুলের সবচেয়ে মোক্ষম মুহূর্ত।
৩. আজান ও ইকামতের
মধ্যবর্তী সময়
আজান শেষ হওয়া থেকে ইকামত শুরু হওয়া পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়টুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, এই মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (জামে তিরমিজি)
৪. সিজদা অবস্থায়
বান্দা যখন সিজদায় অবনমিত হয়, তখন সে তার রবের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করার তাগিদ দিয়ে বলেছেন, এটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সেরা মুহূর্ত। (সহিহ মুসলিম)
৫. ফরজ নামাজের পর ও সালামের পূর্বের মুহূর্ত
প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরুদ পাঠের পর এবং সালাম ফেরানোর আগের মুহূর্তটি দোয়া কবুলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
দোয়া কবুলের জন্য নির্দিষ্ট এই সময়গুলোর পাশাপাশি অন্তরের আকুতি, হালাল রিজিক ও দৃঢ় বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে এই বরকতময় মুহূর্তগুলোতে বেশি বেশি ইস্তিগফার ও প্রার্থনা করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য।