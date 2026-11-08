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মিরপুরে চলন্ত প্রাইভেট কারে ককটেল হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ নভেম্বর ২০২৬, ২৩: ০৪
মিরপুরে চলন্ত প্রাইভেট কারে ককটেল হামলা
প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

রাজধানীর মিরপুর ১ নম্বরে চলন্ত একটি প্রাইভেট কারের ওপর ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার রাত পৌনে ৯টার দিকে সনি সিনেমা হলের সামনে গোলচত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, অজ্ঞাতনামা এক মোটরসাইকেল আরোহী চলন্ত প্রাইভেট কারটির বনেটের ওপর একটি ককটেল নিক্ষেপ করে বিস্ফোরণ ঘটান। এরপর দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তিনি।

বিস্ফোরণে গাড়িটির বনেটে গর্ত সৃষ্টি হয় ও রং নষ্ট হয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

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