২০২৭ সালের রমজান ও ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ প্রকাশ
আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থাগুলোর হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী ২০২৭ সালের পবিত্র রমজান মাস শুরু ও ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে হিজরি সন সম্পূর্ণভাবে চাঁদের গতিপথের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় রমজানের প্রথম দিন ও ঈদুল ফিতরের চূড়ান্ত তারিখ মূলত চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে।
চাঁদের আবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর ইংরেজি ক্যালেন্ডারে পবিত্র রমজান মাস ১০ থেকে ১২ দিন এগিয়ে আসে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালের তুলনায় ২০২৭ সালের রমজান মাস ১০ থেকে ১১ দিন আগে শুরু হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
রমজান ও ঈদের সম্ভাব্য সময়সূচি
- রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ: জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে পারে।
- প্রথম তারাবি ও রোজা: হিসাব অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রমজান মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ওই রাতেই এশার নামাজের পর প্রথম তারাবির নামাজ আদায় করা হবে। এরপর ৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে সেহরি নেওয়ার মাধ্যমে প্রথম রোজা পালন করবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।
- ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য সময়: হিজরি মাস সাধারণত ২৯ বা ৩০ দিনের হয়ে থাকে। বর্তমান পূর্বাভাস ও শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার হিসাব অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ১০ মার্চ (বুধবার) পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হতে পারে।
পবিত্র রমজানের গুরুত্ব ও প্রস্তুতি
হিজরি বর্ষপঞ্জির নবম মাস পবিত্র রমজান বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কাছে অসীম সওয়াব ও আত্মশুদ্ধির মাস। এই বরকতময় মাসেই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর পবিত্র কোরআন নাজিল শুরু হয়। রমজান মাসে মুসলমানরা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থেকে সিয়াম সাধনা করেন। পাশাপাশি ফরজ নামাজের পাশাপাশি তারাবি, কোরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা ও ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকেন।
২০২৭ সালের পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের মতো আমাদের দেশেও মসজিদ প্রস্তুতকরণ, দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা ও সার্বিক প্রস্তুতি শুরু হবে।
এদিকে বাংলাদেশে যথাসময়ে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রমজান ও ঈদের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করবে।