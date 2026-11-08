গাজীপুরে আবারও শ্রমিক বিক্ষোভ, পুলিশের টিয়ার শেল নিক্ষেপ

গাজীপুরে আবারও শ্রমিক বিক্ষোভ, পুলিশের টিয়ার শেল নিক্ষেপ
গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ীর জরুন এলাকায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা আজ রোববারও বিক্ষোভ করেছেন। দুপুরে শুরু হওয়া বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কয়েকটি কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, জরুন এলাকায় মণ্ডল গ্রুপের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিলেও দুপুরের দিকে কারখানা থেকে বের হয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন।
বিক্ষোভকারীরা আশপাশের কয়েকটি কারখানায় ছুটি দেওয়ার দাবি জানান এবং ওই কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন। পরে কয়েকটি কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।
এরপর শ্রমিকেরা জড়ো হয়ে বিভিন্ন সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকা ও কাশিমপুর এলাকার কয়েকটি কারখানায়ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে কর্তৃপক্ষ আজকের জন্য কারখানাগুলো ছুটি ঘোষণা করে।
গাজীপুর শিল্পাঞ্চল-২-এর পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আমজাদ হোসাইন বলেন, কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বেশ কিছু কারখানায় ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
এসপি আরও বলেন, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, জরুনসহ বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।