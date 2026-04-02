ইসলাম

নামাজের সালাম ফেরানোর সঠিক নিয়ম

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৫২
নামাজ আদায় করছেন একজন মুসল্লি। ছবি: সংগৃহীত

নামাজ শেষে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলে সালাম ফেরানো ওয়াজিব। এটি নামাজের সর্বশেষ রোকন, যা ইবাদতটি সম্পন্ন করে। তবে সালাম ফেরানোর সময় শব্দ উচ্চারণ এবং মাথা ঘোরানোর সঠিক পদ্ধতি নিয়ে অনেক মুসল্লি সংশয়ে থাকেন। সুন্নাহ অনুযায়ী সালাম ফেরানোর সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

সালাম ফেরানোর পদ্ধতি

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) ডান ও বাম উভয় দিকে সালাম ফেরাতেন এবং উভয় দিকেই পূর্ণাঙ্গভাবে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলতেন। (সুনানে তিরমিজি: ২৯৫)

সালাম দেওয়ার সময় দুটি বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি:

১. শব্দ উচ্চারণ: সালামের শব্দগুলো অতিরিক্ত দীর্ঘ (মদ) না করে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করা সুন্নত। একে হাদিসের ভাষায় ‘হাফজ’ বলা হয়। (সুনানে তিরমিজি: ২৯৭)

. মাথা ঘোরানো: কিবলার দিকে চেহারা থাকা অবস্থায় সালাম শুরু করা এবং শব্দ বলতে বলতে মাথা ঘোরানো উত্তম।

সালাম ও মাথা ঘোরানোর সঠিক সমন্বয়

সালাম ফেরানোর সময় কখন মাথা ঘোরাতে হবে, তা নিয়ে ইমাম নববি (রহ.) চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সঠিক পদ্ধতিটি হলো: ক. প্রথম সালাম (ডান দিকে) : চেহারা কিবলার দিকে থাকা অবস্থায় ‘আসসালামু...’ বলা শুরু করবেন এবং ‘...ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলতে বলতে মাথা ডান দিকে ঘোরাবেন। এমনভাবে ঘোরাবেন, যেন আপনার ডান গাল পেছন থেকে দেখা যায়। খ. দ্বিতীয় সালাম (বাম দিকে) : একইভাবে কিবলার দিকে মুখ থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় সালাম শুরু করবেন এবং শব্দ বলতে বলতে মাথা বাম দিকে ঘোরাবেন।

কিছু ভুল ও সংশোধন

অনেকে সালাম ফেরানোর সময় কিছু ভুল করে থাকেন, যা পরিহার করা উচিত। যেমন অনেকে সামনে তাকিয়ে পুরো সালাম শেষ করে তারপর মাথা ঘোরান, এটি অনুত্তম। সালামের শব্দগুলোকে গান গাওয়ার মতো টেনে লম্বা করা সুন্নাহ পরিপন্থী। এ ছাড়া সালাম শেষ হওয়ার আগেই খুব দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে ফেলা ঠিক নয়; শব্দ ও গতির মাঝে সমন্বয় থাকা জরুরি।

