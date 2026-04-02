নামাজের সালাম ফেরানোর সঠিক নিয়ম

নামাজ শেষে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলে সালাম ফেরানো ওয়াজিব। এটি নামাজের সর্বশেষ রোকন, যা ইবাদতটি সম্পন্ন করে। তবে সালাম ফেরানোর সময় শব্দ উচ্চারণ এবং মাথা ঘোরানোর সঠিক পদ্ধতি নিয়ে অনেক মুসল্লি সংশয়ে থাকেন। সুন্নাহ অনুযায়ী সালাম ফেরানোর সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) ডান ও বাম উভয় দিকে সালাম ফেরাতেন এবং উভয় দিকেই পূর্ণাঙ্গভাবে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলতেন। (সুনানে তিরমিজি: ২৯৫)
১. শব্দ উচ্চারণ: সালামের শব্দগুলো অতিরিক্ত দীর্ঘ (মদ) না করে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করা সুন্নত। একে হাদিসের ভাষায় ‘হাফজ’ বলা হয়। (সুনানে তিরমিজি: ২৯৭)
২. মাথা ঘোরানো: কিবলার দিকে চেহারা থাকা অবস্থায় সালাম শুরু করা এবং শব্দ বলতে বলতে মাথা ঘোরানো উত্তম।
সালাম ফেরানোর সময় কখন মাথা ঘোরাতে হবে, তা নিয়ে ইমাম নববি (রহ.) চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সঠিক পদ্ধতিটি হলো: ক. প্রথম সালাম (ডান দিকে) : চেহারা কিবলার দিকে থাকা অবস্থায় ‘আসসালামু...’ বলা শুরু করবেন এবং ‘...ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলতে বলতে মাথা ডান দিকে ঘোরাবেন। এমনভাবে ঘোরাবেন, যেন আপনার ডান গাল পেছন থেকে দেখা যায়। খ. দ্বিতীয় সালাম (বাম দিকে) : একইভাবে কিবলার দিকে মুখ থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় সালাম শুরু করবেন এবং শব্দ বলতে বলতে মাথা বাম দিকে ঘোরাবেন।
অনেকে সালাম ফেরানোর সময় কিছু ভুল করে থাকেন, যা পরিহার করা উচিত। যেমন অনেকে সামনে তাকিয়ে পুরো সালাম শেষ করে তারপর মাথা ঘোরান, এটি অনুত্তম। সালামের শব্দগুলোকে গান গাওয়ার মতো টেনে লম্বা করা সুন্নাহ পরিপন্থী। এ ছাড়া সালাম শেষ হওয়ার আগেই খুব দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে ফেলা ঠিক নয়; শব্দ ও গতির মাঝে সমন্বয় থাকা জরুরি।
সুস্থতা মহান আল্লাহর দেওয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। তবে মানুষের জীবনে অসুস্থতা আসা অস্বাভাবিক নয়; এটি কখনো গুনাহ মাফের মাধ্যম, আবার কখনো ধৈর্যের পরীক্ষা। ইসলাম অসুস্থ হলে যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও ওষুধ সেবনের তাগিদ দিয়েছে, তেমনি শিখিয়েছে মহান শাফি বা আরোগ্যদাতার দরবারে দোয়া করার পদ্ধতি।৩ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৮ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ও বিশ্বখ্যাত আলেম শায়খ সালেহ আল-ফাওজান রহস্যজনকভাবে ইন্টারনেট থেকে তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড ও উপস্থিতি সরিয়ে নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, প্রায় ১০ লাখ ফলোয়ারবিশিষ্ট টুইটার (এক্স) অ্যাকাউন্ট এবং ১০ লক্ষাধিক সাবস্ক্রাইবারসম্পন্ন ইউটিউব চ্যানেল।১৬ ঘণ্টা আগে
রিজিক মানে কেবল অর্থ-সম্পদ বা টাকা-পয়সা নয়; বরং মানুষের জীবন-উপকরণের প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রাপ্তি, মানসিক প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য এবং সময়ের সদ্ব্যবহারই হলো রিজিক। মহান আল্লাহ কাউকে অঢেল দেন, আবার কারও রিজিক সীমিত করে দেন। তবে অনেক সময় আমাদের নিজস্ব কিছু ভুল এবং পাপাচারের কারণে অর্জিত রিজিকেও বরকত...১৭ ঘণ্টা আগে