যেভাবে তাসবিহ পাঠ করতেন নবীজি (সা.)

সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তাসবিহগুলোর ফজিলত অপরিসীম। নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পাঠ করা যা কিছুর ওপর সূর্য উদিত হয়েছে, সবকিছু থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়।’ (সহিহ মুসলিম: ২৬৯৫)। তবে এই তাসবিহগুলো পাঠ করার একটি সুনির্দিষ্ট ও সুন্নত পদ্ধতি রয়েছে।
নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহ হলো আঙুলে গুনে তাসবিহ পাঠ করা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আঙুলে গুনে গুনে তাসবিহ পাঠ করতে দেখেছি।’ অন্য একটি বর্ণনায় বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে তিনি ডান হাতের আঙুল ব্যবহার করতেন। (সুনানে আবু দাউদ: ১৫০২)।
আঙুলে গুনে তাসবিহ পাঠ করার পেছনে একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। হজরত ইয়ুসাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁরা তাকবির, তাকদিস ও তাহলিলগুলো আঙুলে গুনে রাখেন। কারণ, কিয়ামতের দিন এই আঙুলগুলোকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং আঙুলগুলো সেদিন জবান খুলে কথা বলবে। (মুসনাদে আহমদ: ২৫৮৪১)।
তাসবিহ দানা ব্যবহার কি জায়েজ?
অনেকে জানতে চান তাসবিহ দানা বা পাথরকুচি দিয়ে জিকির করা যাবে কি না। হাদিস শরিফ থেকে জানা যায়, এটি জায়েজ। একদিন নবীজি (সা.) এক নারীর গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি পাথরকুচি বা খেজুরের বিচি দিয়ে তাসবিহ জপছেন। নবীজি (সা.) তাঁকে নিষেধ করেননি, বরং এর চেয়ে আরও ফজিলতপূর্ণ একটি দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন। (জামে তিরমিজি)।
সাহাবি সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও খেজুরের বিচি ও পাথরকুচি দিয়ে তাসবিহ জপতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতে, আঙুলে গণনা করা সুন্নত, তবে প্রয়োজনে খেজুরের বিচি বা তাসবিহ দানা ব্যবহার করাও ভালো এবং এটি বিদআত নয়।
