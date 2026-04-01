১৮ এপ্রিলের পরও বিশেষ ব্যবস্থায় যাঁদের জন্য রয়েছে ওমরাহর সুযোগ

ইসলাম ডেস্ক 
পবিত্র কাবা। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র হজ ২০২৬-এর প্রস্তুতিকে সামনে রেখে ওমরাহ পালনের নিয়মে সাময়িক পরিবর্তন এনেছে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ। আগামী ১৮ থেকে ৩০ এপ্রিল (১ থেকে ১৩ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি) পর্যন্ত মসজিদুল হারামে ওমরাহ পালনের সুযোগ পাবেন কেবল সৌদি আরবের নাগরিকেরা। এই সময়ে মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে ভিড় উল্লেখযোগ্য হারে কম থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রমজানের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে যেসব সৌদি নাগরিক ওমরাহ পালন করতে পারেননি, তাঁদের জন্য এই ১৩ দিনের বিশেষ উইন্ডো বা সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। রমজানের ভিড় কমে যাওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ওমরাহ ভিসা প্রদান বন্ধ থাকায় এই সময়ে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ও শান্ত পরিবেশে ওমরাহ পালন করা সম্ভব হবে।

সৌদি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল হলো আন্তর্জাতিক ওমরাহ যাত্রীদের জন্য দেশত্যাগের সর্বশেষ তারিখ। এই সময়ের পর আর কোনো ওমরাহ যাত্রী সৌদি আরবে অবস্থান করতে পারবেন না।

আগামী ৩০ এপ্রিলের পর থেকে মক্কায় প্রবেশাধিকার কেবল নিবন্ধিত হজযাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর পর থেকে সৌদি কর্তৃপক্ষ তাদের পূর্ণ মনোযোগ এবং সক্ষমতা হজ ২০২৬ সফল করা ও পবিত্র স্থানগুলোর (মিনা, আরাফাহ, মুজদালিফা) প্রস্তুতির দিকে নিবদ্ধ করবে। বিশ্বজুড়ে হজে আগত আল্লাহর মেহমানদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতেই এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

দ্রুত সুস্থতা লাভের ৩ দোয়া

দ্রুত সুস্থতা লাভের ৩ দোয়া

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৬ এপ্রিল ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৬ এপ্রিল ২০২৬

অনলাইন জগৎকে হঠাৎ বিদায় জানালেন সৌদির গ্র্যান্ড মুফতি

অনলাইন জগৎকে হঠাৎ বিদায় জানালেন সৌদির গ্র্যান্ড মুফতি

রিজিকের বরকত চলে যায় যে ১০ কারণে

রিজিকের বরকত চলে যায় যে ১০ কারণে