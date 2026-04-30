Ajker Patrika
ইসলাম

অহেতুক সন্দেহ ও কুধারণা থেকে বাঁচার ৫ উপায়

আসাদুল্লাহ সোলায়মান
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৫২
সামাজিক শান্তির পথে অন্যতম বড় বাধা হলো একে অপরের প্রতি অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা পোষণ করা। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ।’ (সুরা হুজুরাত: ১২)। অহেতুক সন্দেহ ও সংশয় থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখতে আমাদের করণীয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ইতিবাচক ব্যাখ্যা খোঁজা

কারও কোনো কাজ বা কথা যদি আপনার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়, তবে তৎক্ষণাৎ কোনো নেতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে তার ইতিবাচক ব্যাখ্যা খোঁজা উচিত। ইসলামের স্বর্ণযুগের মনীষীরা বলতেন, ‘তোমার কোনো ভাইয়ের (অপ্রীতিকর) আচরণের জন্য অন্তত ৭০টি অজুহাত খোঁজো।’ অর্থাৎ হতে পারে সে ভুলবশত এটি করেছে অথবা তার কোনো বিশেষ সীমাবদ্ধতা ছিল, যা আপনি জানেন না।

২. সরাসরি আলাপের মাধ্যমে স্পষ্টিকরণ

সন্দেহ যখন মনে দানা বাঁধে, তখন মনে মনে বিচারক না সেজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি ও নম্রভাবে কথা বলা উচিত। আড়ালে জল্পনাকল্পনা করলে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়, কিন্তু সরাসরি ও আন্তরিক আলাপে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে।

৩. নিজের সংশোধন নিয়ে ব্যস্ত থাকা

মানুষ যখন অন্যের ছিদ্রান্বেষণ বা ত্রুটি খুঁজতে ব্যস্ত হয়, তখনই মনে অহেতুক সন্দেহ জন্ম নেয়। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘মানুষের ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো নিরর্থক বিষয় ত্যাগ করা।’ (জামে তিরমিজি)। নিজের আমল ও চরিত্র সংশোধনে মনোযোগী হলে অন্যের খুঁত ধরার সময় ও মানসিকতা—উভয়ই কমে আসে।

৪. অকাট্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করা

ইসলামে একটি মূলনীতি হলো—কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারও ওপর অপবাদ বা সন্দেহ চাপানো যাবে না। শুধু আন্দাজ বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া মুমিনের কাজ নয়।

৫. আল্লাহর কাছে দোয়া করা

মনকে সংকীর্ণতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত রাখতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা একান্ত জরুরি। বিশেষ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) থেকে বাঁচতে এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বেশি বেশি দোয়া ও জিকির করা উচিত।

‘বছিলা গরুর হাটের ইজারা নিয়ে পিচ্চি হেলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল টিটনের’

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

রাজধানীকে ‘ক্লিন ও গ্রিন সিটি’ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর ১২ দফা কর্মপরিকল্পনা, নামছে ২৫০টি ইলেকট্রিক বাস

১৪টি উড়োজাহাজ কিনতে আগামীকাল বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি বিমানের

এলাকার খবর
Loading...

গণহত্যা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতের সঙ্গে বিতর্ক চলবে: তথ্যমন্ত্রী

তেল রাখার জায়গা ফুরিয়ে আসছে ইরানের, বন্ধ হতে পারে উৎপাদন

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

অহেতুক সন্দেহ ও কুধারণা থেকে বাঁচার ৫ উপায়

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৩০ এপ্রিল ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৯ এপ্রিল ২০২৬

জুলুম কী, ইসলামে এর পরিণতি কত ভয়াবহ?

