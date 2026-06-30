আজকের নামাজের সময়সূচি: ০১ জুলাই ২০২৬

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য পেতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|ফজর
|০৩:৪৭ মিনিট
|০৫:১৪ মিনিট
|জোহর
|১২:০৩ মিনিট
|০৪:৪১ মিনিট
|আসর
|০৪:৪২ মিনিট
|০৬:৪৯ মিনিট
|মাগরিব
|০৬:৫২ মিনিট
|০৮:১৬ মিনিট
|এশা
|০৮:১৭ মিনিট
|০৩:৪২ মিনিট
ঢাকার সময়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার সময়ের সাথে নিচের সময়গুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার সঠিক সময় জেনে নিন:
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নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
ইবনে বতুতার পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ। ৭০৩ হিজরি মোতাবেক ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোর তানজায় তাঁর জন্ম। পড়াশোনা শেষ করার পর তাঁকে ভ্রমণের নেশা পেয়ে বসে। পুরো বিশ্ব ঘুরে দেখার প্রত্যয় নিয়ে তিনি জন্মভূমি ছাড়েন এবং একাধারে ভ্রমণ করেন—পশ্চিম আফ্রিকা, মিসর, সিরিয়া...১৬ ঘণ্টা আগে
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