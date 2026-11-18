কবরে মাটি দেওয়ার সময় যে দোয়া পড়তে হয়
মৃত্যু এমন এক অমোঘ সত্য, যা প্রতিটি প্রাণীকে একদিন স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। দুনিয়ার জমিন থেকে চিরবিদায় নিয়ে প্রিয় মানুষটিকে যখন চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়, তখন জীবিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। বরং দাফন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং দাফনকালে ও দাফনের শেষেমৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা জীবিতদের অন্যতম প্রধান আমল।
ইসলামে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও সুন্নত শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কবর দেওয়ার সময় মাটি দেওয়ার মুহূর্তটি অত্যন্ত আবেগঘন ও শিক্ষণীয়। এ সময় প্রিয়জনের মাটির নিচে যাওয়ার দৃশ্য মুমিন হৃদয়ে আখিরাতের চিরসত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
নিচে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে কবরে মাটি দেওয়ার সময়কার সুন্নত নিয়ম ও বিশেষ দোয়াগুলো তুলে ধরা হলো:
দাফন প্রক্রিয়ার মূলনীতি
মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে দাফনের ক্ষেত্রে শরিয়তের মূলনীতিগুলো হলো:
- মৃতদেহকে যথাযথভাবে গোসল করানো, কাফন পরানো এবং জানাজার নামাজ আদায় করা।
- কবর যথেষ্ট প্রশস্ত ও গভীর করা, যাতে মৃতদেহ নিরাপদ থাকে এবং বন্য জন্তু বা দুর্গন্ধ ছড়ানোর শঙ্কা না থাকে।
- মৃতদেহকে কবরে ডান দিকে কাত করে কিবলামুখী করে রাখা।
- এরপর কবর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া।
এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে দাফন করো।’ (সুনান আবু দাউদ: ৩২২১)
কবরে মাটি দেওয়ার নিয়ম ও দোয়া
কবর ঢেকে দেওয়ার সময় প্রথমে উপস্থিত ব্যক্তিরা তিন মুঠো করে মাটি দেওয়া সুন্নত। প্রত্যেকে পালাক্রমে মৃতের মুখের দিকে মুখ করে কবরের ভেতর প্রথম তিন মুঠো মাটি দেবেন। এ সময় প্রতিবার মুঠো খোলার সময় পবিত্র কোরআনের সুরা তোহার ৫৫ নম্বর আয়াতের একটি করে অংশ পাঠ করতে হয়:
১. প্রথম মুঠোয় পড়তে হয়:
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
উচ্চারণ: মিনহা খালাকনাকুম।
অর্থ: ‘আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।’
২. দ্বিতীয় মুঠোয় পড়তে হয়:
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
উচ্চারণ: ওয়াফীহা নুঈদুকুম।
অর্থ: ‘এবং আমি তোমাদের তাতে ফিরিয়ে দেব।’
৩. তৃতীয় মুঠোয় পড়তে হয়:
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى
উচ্চারণ: ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।
অর্থ: ‘এবং সেখান থেকে আবার তোমাদের একবার বের করব।’
এটি প্রিয় নবী (সা.) ও সাহাবিদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। (তাফসির ইবন কাসির, সুরা তোহা, আয়াত ৫৫-এর ব্যাখ্যা)
দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া
দাফনকার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে চলে না এসে মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করা এবং তাঁর জন্য ক্ষমা ও স্থিরতার দোয়া করা সুন্নত। নবীজি (সা.) প্রতিবার দাফনের পর সাহাবিদের বলতেন:
‘তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য স্থিরতার দোয়া করো। কারণ, এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।’ (সুনান আবু দাউদ: ৩২২১; সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৫৩১)
এ সময় সচরাচর যে দোয়াটি পড়া হয় তা হলো—
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লাহু, আল্লাহুম্মাসাব্বিতহু, আল্লাহুম্মাজআল কবরাহু রওজাতান মিন রিয়াদিল জান্নাহ।
অর্থ: ‘হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, তাকে স্থির রাখুন এবং তার কবরকে জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগানে পরিণত করুন।’