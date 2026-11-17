নামাজের শেষ বৈঠকে দোয়া মাসুরা ছাড়া কি অন্য দোয়া পড়া যাবে
নামাজ বান্দার সঙ্গে রবের সরাসরি কথোপকথনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত বিধান মেনে যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ বা আত্তাহিয়াতু পড়ার পর দরুদ শরিফ এবং এরপরদোয়া পড়া সুন্নত। আমাদের সমাজে সচরাচর ‘দোয়া মাসুরা’ নামে একটি নির্দিষ্ট দোয়া পড়ার প্রচলন রয়েছে। তবে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে—শেষ বৈঠকে কি শুধু এই নির্দিষ্ট দোয়াটিই পড়তে হবে, নাকি এর বাইরে কোরআন-হাদিসে বর্ণিত অন্য কোনো দোয়াও পড়া যাবে? ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাবলীল নির্দেশনা রয়েছে।
নামাজের শেষ বৈঠকে দোয়ার বিধান
নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরুদ পাঠের পর দোয়া করা সুন্নত। হাদিস শরিফে প্রিয় নবী (সা.) তাশাহহুদ ও দরুদের পর বান্দাকে নিজের পছন্দমতো কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত যেকোনো উত্তম দোয়া বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—
‘তারপর সে যেন তার পছন্দমতো যেকোনো দোয়া বেছে নেয় এবং তা দিয়ে প্রার্থনা করে।’ (সহিহ মুসলিম: ৪০২)
আল-বাহরুর রায়েক, বাদায়িউস সানায়ি ও ফাতাওয়া হিন্দিয়াসহ ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোতেও এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, শেষ বৈঠকে কোরআন ও সুন্নাহর শব্দমালার সঙ্গে মিল রয়েছে বা শরিয়ত কর্তৃক সমর্থিত এমন যেকোনো মাসনুন দোয়া পড়া মুস্তাহাব। তবে তা অবশ্যই মানুষের মুখের সাধারণ কথাবার্তা বা দুনিয়াবি প্রার্থনার সদৃশ হওয়া যাবে না।
প্রচলিত দোয়া ছাড়া অন্য যেসব মাসনুন দোয়া পড়া যায়
দোয়া মাসুরা হিসেবে পরিচিত নির্দিষ্ট দোয়াটির পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের বিভিন্ন চমৎকার ও সারগর্ভ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। শেষ বৈঠকে চাইলে নিচের দোয়াগুলোও অত্যন্ত সওয়াবের সঙ্গে পড়া যেতে পারে:
১. চার জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া:
আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ শেষ করবে, সে যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়—
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন আজাবি জাহান্নামা ওয়া মিন আজাবিল কবর, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মসিহিদ দাজ্জাল।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসিহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। (সহিহ মুসলিম: ৫৮৮)
২. গুনাহ ও ঋণ থেকে মুক্তির দোয়া:
উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) শেষ বৈঠকে প্রায়ই এই দোয়াটি করতেন—
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন আজাবিল কবর, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল মাআসিমি ওয়াল মাগরাম।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আজাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। আর হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি গুনাহ ও ঋণের বোঝা থেকে। (সহিহ বুখারি: ৮৩৩, সহিহ মুসলিম: ৫৮৯)
৩. আবু বকর (রা.)-এর শেখানো বিখ্যাত দোয়া:
আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, যা তিনি নামাজে পড়তে পারেন। তখন নবীজি তাঁকে এই দোয়াটি শিখিয়েছিলেন—
اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসিরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা, ফাগফির লি মাগফিরাতান মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর অতিরিক্ত জুলুম করেছি এবং আপনি ছাড়া সেই অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষ ক্ষমা করুন এবং আমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সহিহ বুখারি: ৮৩৪, সহিহ মুসলিম: ২৭০৫)
শেষ বৈঠকে দোয়া পড়ার ক্ষেত্রে কিছু জরুরি আদব
কোরআন-হাদিসের শব্দমালা: দোয়ার ভাষা অবশ্যই কোরআন বা হাদিসে বর্ণিত মাসনুন দোয়ার আদলে হতে হবে। বাংলায় বা মানুষের মুখের সাধারণ ভাষায় দুনিয়াবি কোনো প্রার্থনা (যেমন—টাকা চাওয়া, চাকরি চাওয়া ইত্যাদি) নামাজে করা যাবে না; এতে নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
একাধিক দোয়া পাঠ: সুনির্দিষ্ট কোনো একটি দোয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হাদিসে বর্ণিত একাধিক মাসনুন দোয়াও শেষ বৈঠকে পাঠ করা সম্পূর্ণ জায়েজ।
নামাজের শেষ বৈঠকে বহুল প্রচলিত দোয়া মাসুরা পড়ার পাশাপাশি কোরআন-হাদিসে বর্ণিত অন্যান্য প্রামাণিক ও মাসনুন দোয়াগুলো পড়া সুন্নতে জায়েদা ও মুস্তাহাব। মুমিন বান্দা নিজের পছন্দমতো ও প্রয়োজন অনুযায়ী হাদিসে বর্ণিত এসব বরকতময় দোয়ার মাধ্যমে রবের দরবারে মোনাজাত করতে পারেন।