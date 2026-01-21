সুরা কাউসার: বাংলা উচ্চারণ, অর্থ, ব্যাখ্যা ও শানে নুজুল

সুরা কাউসার পবিত্র কোরআনের ১০৮তম এবং সবচেয়ে ছোট সুরা। মাত্র তিন আয়াতের এই সুরা আকারে ছোট হলেও এর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের এক কঠিন ও শোকাতুর মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা সুরাটি নাজিল করে তাঁকে সান্ত্বনা ও মহিমান্বিত সুসংবাদ দান করেন।
|আরবি
|বাংলা উচ্চারণ
|অর্থ
|إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
|১. ইন্না-আতাইনা কাল কাউসার।
|নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি।
|فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
|২. ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার।
|কাজেই আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানি করুন।
|إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
|৩. ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আবতার।
|নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই (নাম-নিশানাবিহীন) নির্বংশ।
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পুত্রসন্তান ইবরাহিম (রা.) শৈশবে মারা গেলে কাফিররা (বিশেষ করে আস ইবনে ওয়ায়েল) নবীজি (সা.)-কে বিদ্রূপ করে ‘আবতার’ বা ‘বংশহীন’ বলে গালি দিত। তাদের ধারণা ছিল, নবীজির মৃত্যুর পর তাঁর নাম নেওয়ার মতো আর কেউ থাকবে না। কাফিরদের এই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জবাবে আল্লাহ তাআলা সুরা কাউসার নাজিল করেন এবং ঘোষণা করেন যে নবীজি নির্বংশ নন, বরং তাঁর শত্রুরাই ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে।
ব্যস্ত ও সংকটময় জীবনে সুরা কাউসার আমাদের তিনটি বিশেষ শিক্ষা দেয়:
সুরা কাউসার মূলত মুমিনের জন্য এক পরম আশ্বাসের বাণী। এটি আমাদের শেখায় জীবনের প্রতিটি অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে এবং সব নিয়ামতের জন্য তাঁরই ইবাদতে মগ্ন থাকতে।
