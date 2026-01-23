সুরা ইখলাসের বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও আমল করার বিশেষ ফজিলত

হাদিস অনুযায়ী, সুরা ইখলাস একবার পাঠ করা পুরো কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ (১০ পারা) পাঠ করার সমান সওয়াব বহন করে।
পবিত্র কোরআনের ১১২তম সুরা হলো সুরা ইখলাস। এটি মক্কায় অবতীর্ণ একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ সুরা। এই সুরায় মহান আল্লাহর একত্ববাদের (তাওহিদ) ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যার কারণে একে ইসলামের নির্যাস বলা হয়।
নিচে সুরা ইখলাসের আরবির পাশাপাশি বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ দেওয়া হলো:
|আরবি
|বাংলা উচ্চারণ
|অর্থ
|قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
|১. কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ
|বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।
|اللَّهُ الصَّمَدُ
|২. আল্লাহুস সামাদ
|আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।
|لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
|৩. লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ
|তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।
|وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
|৪. ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ
|এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।
সাধারণত কোরআনের অন্য সুরাগুলোর নাম সেই সুরার ভেতরে থাকা কোনো শব্দ দিয়ে রাখা হয়। কিন্তু ‘ইখলাস’ শব্দটি এই সুরার কোথাও নেই। এর অর্থ হলো ‘একনিষ্ঠতা’। সুরার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাওহিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় এর নাম দেওয়া হয়েছে সুরা ইখলাস।
তৎকালীন মক্কার মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আল্লাহ তাআলার বংশপরিচয় এবং তিনি কিসের তৈরি—স্বর্ণ নাকি রৌপ্য, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জবাব দিতে এবং আল্লাহর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে সুরা ইখলাস নাজিল হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, মদিনার ইহুদিদের প্রশ্নের জবাবেও এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল।
হাদিসে সুরা ইখলাসের অনন্য কিছু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে:
