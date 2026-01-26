Ajker Patrika
সাক্ষাৎকার

ভোটের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, প্রতিহিংসা চাই না: ইয়াসের খান চৌধুরী

ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনে বিএনপির প্রার্থী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইয়াসের খান চৌধুরী। দীর্ঘদিন লন্ডনে বিবিসির তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন আজকের পত্রিকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নান্দাইল প্রতিনিধি মিন্টু মিয়া

আজকের পত্রিকা: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে নতুন বাংলাদেশে ভোটাররা কেন আপনাকে ভোট দেবে?

ইয়াসের খান চৌধুরী: দীর্ঘদিন এ দেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। গণ-অভ্যুত্থানের পরে নতুন বাংলাদেশে ভোটের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমার বাবা সাবেক সংসদ সদস্য আনওয়ারুল হোসেন খান চৌধুরী নান্দাইল আসনের প্রতিনিধি ছিলেন। জনগণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে তাঁকে নান্দাইলের উন্নয়নের সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা এবারও একজন সৎ ও পরিচ্ছন্ন মানুষকে নির্বাচিত করবেন বলে আমি আশা করি।

আজকের পত্রিকা: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বিষয়ে আপনার মনোভাব কী?

ইয়াসের খান চৌধুরী: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতা থাকবে, তবে প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না আমি। একইভাবে প্রত্যাশা করি, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরাও প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখবেন না।

আজকের পত্রিকা: ভোটে হেরে গেলে ফল মেনে নেবেন?

ইয়াসের খান চৌধুরী: অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ভোটের মাঠে জনগণ যে রায় দেবে, সেটাই মেনে নেব।

আজকের পত্রিকা: নির্বাচনে জয়ী হলে কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেবেন?

ইয়াসের খান চৌধুরী: নান্দাইল নিয়ে আমার ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে। মাদকমুক্ত করা, চাঁদাবাজমুক্ত নান্দাইল গঠন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন আমার অগ্রাধিকার। এ ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, নান্দাইলের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন ও বেকার তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরির বিষয়ে জোর দেব। সড়ক সংস্কার করে যাতায়াতব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে চাই।

আজকের পত্রিকা: যদি বিজয়ী হন, সে ক্ষেত্রে পরাজিত প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের বিষয়ে আপনার অবস্থান কী হবে?

ইয়াসের খান চৌধুরী: দলমত-নির্বিশেষে আমি নান্দাইলের সবার প্রতিনিধিত্ব করব। পরাজিত প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকেরা অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন। ভোটের মাঠে প্রতিযোগিতা থাকবে, তবে প্রতিহিংসা থাকবে না।

আজকের পত্রিকা: সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে সম্মানী ও বরাদ্দের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন?

ইয়াসের খান চৌধুরী: আমি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে সংসদে যাব। ইনশা আল্লাহ সব বরাদ্দ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।

নান্দাইল বিএনপি ময়মনসিংহ ছাপা সংস্করণ সাক্ষাৎকার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
