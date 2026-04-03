ইরানে ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধবিমান সম্পর্কে যা জানা গেল

ইরানের ভূখণ্ডে একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার পর দক্ষিণ ইরানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।
যা জানা গেছে—
বিমানের মডেল ও অবস্থান: দক্ষিণ ইরানের আকাশসীমায় একটি মার্কিন এফ-১৫ই ফাইটার জেট ভূপাতিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
এক ক্রু সদস্য উদ্ধার: বিবিসির মার্কিন অংশীদার সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, মার্কিন বাহিনী ওই যুদ্ধবিমানের একজন ক্রু সদস্যকে সফলভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, একটি এফ-১৫ই জেটে সাধারণত দুজন ক্রু সদস্য থাকেন।
হোয়াইট হাউসের তৎপরতা: হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট নিশ্চিত করেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্রিফ করা হয়েছে।
বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা: ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কোনো মার্কিন ক্রু সদস্যকে জীবিত ধরতে পারলে ১০ বিলিয়ন বা এক হাজার কোটি তোমান (যা প্রায় ৫০ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ডের সমতুল্য) পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
যা এখনো অজানা
একজন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা হলেও বিমানের অন্য সদস্যদের (যদি থেকে থাকেন) বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। যুদ্ধবিমানটি ঠিক কী কারণে বা কোন পরিস্থিতিতে ভূপাতিত হয়েছে, তা এখনো অস্পষ্ট।
এই স্পর্শকাতর ঘটনা নিয়ে এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিংবা পেন্টাগনের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রকাশ্য মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
ইরান এখনো এমন ১ হাজারের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ধরে রেখেছে, যেগুলো ইসরায়েল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। এমনটাই বলছে ইসরায়েলি সামরিক মূল্যায়ন। অন্যদিকে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অস্ত্রভান্ডারে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার স্বল্প-পাল্লার রকেট। ইসরায়েলের সঙ্গে সীমান্ত থাকায় এগুলো এখনো দেশটির জন্য বড় হুমকি।৭ মিনিট আগে
ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল রোববারের এই হামলায় উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাইফায় একটি আবাসিক ভবন ধসে অন্তত দুজন নিহত হয়েছে এবং এখনো দুজন নিখোঁজ রয়েছে।১২ মিনিট আগে
ইউরোপের উন্নত জীবনের আশায় পাড়ি জমানোর পথে লিবিয়া উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হওয়া নৌকা ডুবে অন্তত ৭০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। গত শনিবারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুইজনের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ায় সফররত বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা শায়খ আহমাদুল্লাহর ভিসা বাতিল করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইহুদিবিদ্বেষী এবং উসকানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে গতকাল রোববার তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়। সিডনিভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ’-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে