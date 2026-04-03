Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরানে ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধবিমান সম্পর্কে যা জানা গেল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ২৩: ৫৮
ইরানে ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধবিমান সম্পর্কে যা জানা গেল
এফ-১৫ই স্ট্রাইক ইগল যুদ্ধবিমান। ছবি: এএফপি

ইরানের ভূখণ্ডে একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার পর দক্ষিণ ইরানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

যা জানা গেছে—

বিমানের মডেল ও অবস্থান: দক্ষিণ ইরানের আকাশসীমায় একটি মার্কিন এফ-১৫ই ফাইটার জেট ভূপাতিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এক ক্রু সদস্য উদ্ধার: বিবিসির মার্কিন অংশীদার সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, মার্কিন বাহিনী ওই যুদ্ধবিমানের একজন ক্রু সদস্যকে সফলভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, একটি এফ-১৫ই জেটে সাধারণত দুজন ক্রু সদস্য থাকেন।

হোয়াইট হাউসের তৎপরতা: হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট নিশ্চিত করেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্রিফ করা হয়েছে।

বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা: ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কোনো মার্কিন ক্রু সদস্যকে জীবিত ধরতে পারলে ১০ বিলিয়ন বা এক হাজার কোটি তোমান (যা প্রায় ৫০ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ডের সমতুল্য) পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

যা এখনো অজানা

একজন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা হলেও বিমানের অন্য সদস্যদের (যদি থেকে থাকেন) বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। যুদ্ধবিমানটি ঠিক কী কারণে বা কোন পরিস্থিতিতে ভূপাতিত হয়েছে, তা এখনো অস্পষ্ট।

এই স্পর্শকাতর ঘটনা নিয়ে এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিংবা পেন্টাগনের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রকাশ্য মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

