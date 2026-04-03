Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

এফ-৩৫ বিধ্বস্তের পর পাইলট উদ্ধারে মার্কিন অভিযান ব্যর্থ: ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ৫৫
বিধ্বস্ত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষের এসব ছবি প্রকাশ করেছে তাসনিম নিউজ।

নিজেদের আকাশসীমায় একটি মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি করছে ইরান। এরপর সেটির পাইলটকে উদ্ধারে চালানো যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ অভিযান ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছে তেহরান। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির বিষয়ে এখন পর্যন্ত মার্কিন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ দাবি করেছে, দেশটির মধ্যাঞ্চলে মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানটি (এফ-৩৫) ভূপাতিত করা হয়েছে। তাসনিম ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষের কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে।

নিখোঁজ পাইলটকে উদ্ধারের জন্য গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ব্লাক হক হেলিকপ্টার ও হারকিউলিস-১৩০ উড়োজাহাজ নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: তাসনিম নিউজ

তাসনিম নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিখোঁজ পাইলটকে উদ্ধারের জন্য কয়েক ঘণ্টা ধরে ব্লাক হক হেলিকপ্টার এবং হারকিউলিস-১৩০ উড়োজাহাজ ব্যবহার করে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর দাবি, আমেরিকার এই উদ্ধার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ‘ব্যর্থ’ হয়েছে। ভূপাতিত সেই পাইলটের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, আল জাজিরা স্বতন্ত্রভাবে তেহরানের এই দাবিগুলো যাচাই করতে পারেনি। তবে গত মার্চ মাসেও ইরানি বাহিনীর গোলার আঘাতে একটি মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

