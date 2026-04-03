নিখোঁজ পাইলটদের খুঁজতে গিয়ে ভূপাতিত মার্কিন হেলিকপ্টার: মেহের নিউজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ২১
একটি মার্কিন ব্লাক হক হেলিকপ্টার। ছবি: সংগৃহীত

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার কথা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে স্বীকার করেছেন মার্কিন এক কর্মকর্তা। সেই যুদ্ধবিমানের পাইলটদের খুঁজতে মার্কিন একটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার ওই এলাকায় গেলে সেটিকেও ভূপাতিত করা হয়।

ইরানের মেহের নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে এমন দাবি করা হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মার্কিন হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত হয় বলে উল্লেখ করেছে নিউজ এজেন্সিটি।

মেহের নিউজের খবরে বলা হয়েছে, নিখোঁজ পাইলট ও ক্রুদের সন্ধানে নিয়োজিত একটি মার্কিন হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে একটি শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র তাদের যুদ্ধবিমানের পাইলটদের উদ্ধারে ওই এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল।

হেলিকপ্টারটি হামলার শিকার হওয়ার পর সেটির বর্তমান অবস্থা বা ভেতরে থাকা আরোহীদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। পেন্টাগন বা মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের পক্ষ থেকেও এই নতুন হামলার বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, এর আগে তাসনিম নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, নিখোঁজ পাইলটদের উদ্ধারের জন্য কয়েক ঘণ্টা ধরে ব্ল্যাক হক ও হারকিউলিস-১৩০ উড়োজাহাজ ব্যবহার করে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইরানি সশস্ত্র বাহিনীর দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্ধার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ‘ব্যর্থ’ হয়েছে। উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারে ইরানি হামলার খবর সেই দাবিকে আরও জোরালো করল।

