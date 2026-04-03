Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানে বিধ্বস্ত মার্কিন যুদ্ধবিমানের এক ক্রু জীবিত উদ্ধার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ৫২
এফ-১৫ ই স্ট্রাইক ঈগল যুদ্ধবিমান। ছবি: এএফপি

ইরানের আকাশসীমায় ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধবিমানের একজন ক্রু সদস্যকে সফলভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (৩ এপ্রিল) মার্কিন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজ ও বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

পেন্টাগনের দুজন কর্মকর্তা সিবিএস নিউজকে জানিয়েছেন, নিখোঁজ ক্রু সদস্যদের সন্ধানে মধ্য ইরানে চালানো ব্যাপক তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযানের মাধ্যমে মার্কিন বিশেষ বাহিনী একজনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। ওই ক্রু সদস্য বর্তমানে মার্কিন বাহিনীর নিরাপদ হেফাজতে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

ভূপাতিত যুদ্ধবিমানটি ঠিক কোন মডেলের, তা নিয়ে শুরুতে ধোঁয়াশা থাকলেও মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিধ্বস্ত বিমানটি সম্ভবত এফ-১৫। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এটি এফ-১৫ ই স্ট্রাইক ইগল হয়ে থাকে, তবে সেখানে সাধারণত দুজন ক্রু (একজন পাইলট) থাকেন। ফলে দ্বিতীয় পাইলট বা ক্রু সদস্যের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

বিষয়:

উদ্ধারযুদ্ধবিমানযুক্তরাষ্ট্রপাঠকের আগ্রহইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

সম্পর্কিত

ইসরায়েলে আঘাতে সক্ষম ১০০০ ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট ইরানের, হিজবুল্লাহর ১০ হাজার রকেট

