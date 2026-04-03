ইরানে মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের আকাশসীমায় নিজেদের একটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার খবর অবশেষে নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং নিখোঁজ ক্রুদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। তবে ভূপাতিত বিমানটি অত্যাধুনিক এফ-৩৫ নাকি এফ-১৫ মডেলের, সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেননি তিনি।
পেন্টাগন নিখোঁজ পাইলট ও ক্রুদের উদ্ধারে বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করেছে। অত্যাধুনিক ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ও হারকিউলিস-১৩০ উড়োজাহাজ ব্যবহার করে ইরানের সংশ্লিষ্ট এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
অন্যদিকে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী দাবি করেছে, তারা ইতিমধ্যে মার্কিন উদ্ধার অভিযান রুখে দিয়েছে। তেহরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ধারচেষ্টা সম্পূর্ণ ‘ব্যর্থ’ হয়েছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, ভূপাতিত পাইলট বা ক্রুদের অবস্থান এখনো মার্কিন বাহিনীর নাগালের বাইরে রয়েছে।
ইরানি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজে এক সংবাদ উপস্থাপককে বলতে শোনা গেছে, ‘শত্রু পাইলটকে’ ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে।
তবে বিমানটি ইরানের ঠিক কোন এলাকায় ভূপাতিত হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনী বা হোয়াইট হাউস এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি। পাইলটদের অবস্থান সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে আকাশপথে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে মরিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এর আগেও মার্চ মাসে একটি এফ-৩৫ বিমান ইরানি গোলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।
ইরান এখনো এমন ১ হাজারের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ধরে রেখেছে, যেগুলো ইসরায়েল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। এমনটাই বলছে ইসরায়েলি সামরিক মূল্যায়ন। অন্যদিকে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অস্ত্রভান্ডারে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার স্বল্প-পাল্লার রকেট। ইসরায়েলের সঙ্গে সীমান্ত থাকায় এগুলো এখনো দেশটির জন্য বড় হুমকি।
