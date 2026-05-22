বাংলাদেশ সিরিজের পর বাদ রিজওয়ান

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিলেট টেস্টে নাজমুল হোসেন শান্ত-লিটন দাসদের সঙ্গে মোহাম্মদ রিজওয়ানের তর্কযুদ্ধ সামাজিক মাধ্যমে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে দুই দলের কোচদেরও এ ব্যাপারে কথা বলতে হয়েছে। আলোচিত রিজওয়ান বাদ পড়লেন ঠিক তার পরের সিরিজেই।
সিলেটে পরশু বাংলাদেশের কাছে ৭৮ রানে হেরে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে এখন ঘরের মাঠে পাকিস্তান আতিথেয়তা দেবে অস্ট্রেলিয়াকে। অজিদের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য আজ শাহিন শাহ আফ্রিদিকে অধিনায়ক করে ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সহ অধিনায়কের দায়িত্বে থাকছেন সালমান আলী আগা। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দল থেকে রিজওয়ানের বাদ পড়াটাই বড় চমক। এই সিরিজ দিয়ে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন রোহাইল নাজির, আহমেদ দানিয়াল ও আরাফাত মিনহাস। তাঁদের অবশ্য আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।
রিজওয়ান না থাকায় অস্ট্রেলিয়া সিরিজে উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে থাকছেন নাজির। ফিরেছেন বাবর আজম, নাসিম শাহর মতো তারকারা। বাবর সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট খেললেও ওয়ানডেতে সবশেষ খেলেছেন গত বছরের নভেম্বরে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন নাসিমও।
পাকিস্তান সবশেষ ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে এ বছরের মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে। সেই সিরিজে বাবর-ফখর জামান-সাইম আইয়ুবের মতো তারকাদের বাদ দিয়ে একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার খেলিয়ে সিরিজ হারায় পিসিবিকে ধুয়ে দিয়েছিলেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা। এবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে অনেক পরিবর্তন এনেছে পাকিস্তান। বাংলাদেশ সিরিজের মার্চের দল থেকে বাদ পড়েছেন রিজওয়ান, মোহাম্মদ ওয়াসিম, ফাহিম আশরাফ, হুসাইন তালাত, সাদ মাসুদ ও ফারাজ আকরাম।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে অবশ্য ফখর-সাইমদের সুযোগ মেলেনি। ৩০ মে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২ ও ৪ জুন লাহোরে হবে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে। পাকিস্তান পর্ব শেষ করে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া।
অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পাকিস্তান দল
শাহিন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), সালমান আলী আগা (সহ অধিনায়ক), আবদুল সামাদ, আবরার আহমেদ, আহমেদ দানিয়াল, আরাফাত মিনহাস, বাবর আজম, হারিস রউফ, মাজ সাদাকাত, মুহাম্মদ গাজী ঘোরি, নাসিম শাহ, রোহাইল নাজির, সাহিবজাদা ফারহান, শাদাব খান, শামাইল হুসাইন, সুফিয়ান মুকিম
মহেন্দ্র সিং ধোনি খেলছেন কি খেলছেন না—এবারের আইপিএলে এমন খবর প্রকাশ হয়েছে অনেকবার। কখনো জানা গেছে, চোটে পড়েছেন বলে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ফিট হলেই ফিরবেন আইপিএল ইতিহাসে যৌথ সর্বোচ্চ শিরোপাজয়ী অধিনায়ক। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছাড়াই শেষ হয়ে গেল চেন্নাই সুপার কিংসের আইপিএল পর্ব।১৯ মিনিট আগে
২৮ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ১৯৯৮ সালের সেই বিশ্বকাপে ফ্রান্সের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অনেক কিছুই তো বদলে গেছে বিশ্ব ফুটবলে। ইতালির টানা তিনবার বিশ্বকাপ মিস করা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়—এমন আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। নরওয়ে এবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে ২৮ বছর পর।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ৮১ ম্যাচ খেলা ডুলির এশিয়ায় কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা আছে এক দশকের। তাঁর অধীনে ফিলিপাইন প্রথমবারের মতো নাম লেখায় এশিয়ান কাপে। এবার বাংলাদেশকেও একই মঞ্চে নিয়ে যেতে চান তিনি। আজকের পত্রিকাকে খুদে বার্তায় ডুলি বলেন, ‘ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশকে (এশিয়ান কাপে নিতে) সফল করতে আমি আশাবাদী। এতে ক২ ঘণ্টা আগে
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, কলকাতা নাইট রাইডার্স, পাঞ্জাব কিংস—সবশেষ টানা তিন ম্যাচ জিতে প্লে অফ নিশ্চিত করেছে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার, ভুবনেশ্বর কুমারদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কখনো জিতছে, আবার কখনো হারছে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় নিজেদের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে২ ঘণ্টা আগে