হেগসেথের সংবাদ সম্মেলনে নিষিদ্ধ হলো পেন্টাগনেরই সংবাদমাধ্যম

হেগসেথের সংবাদ সম্মেলনে নিষিদ্ধ হলো পেন্টাগনেরই সংবাদমাধ্যম
গত বৃহস্পতিবার পেন্টাগনের সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন তার নিজের সংবাদপত্র ‘স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস’-কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের সর্বশেষ প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, ইরান যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারের ওপর কড়াকড়ি আরোপের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পত্রিকাটির প্রতিবেদক ম্যাথিউ অ্যাডামস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এক পোস্টে বলেন, ‘পেন্টাগন থেকে এই সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার অনুমোদন পায়নি স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস। আমাকে স্ক্রিনে এটি দেখতে হচ্ছে।’ তিনি পেন্টাগনের একটি সাম্প্রতিক নির্দেশনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে পত্রিকাটির বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আরেক প্রতিবেদক কেভিন ব্যারন এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ‘পেন্টাগন কি তবে তার নিজের সংবাদপত্রকেই কালো তালিকাভুক্ত করল? মনে রাখা প্রয়োজন, স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস-এর কর্মীরা মূলত মার্কিন সেনাবাহিনীর বেসামরিক সদস্য এবং তাদের সম্পাদকীয় স্বাধীনতা কংগ্রেস দ্বারা সুরক্ষিত, যাতে রাজনৈতিক নেতারা সেনাদের ওপর প্রোপাগান্ডা চালাতে না পারে।’

বাক্‌স্বাধীনতা বিষয়ক সংস্থা ‘পেন আমেরিকা’-র টিমোথি রিচার্ডসন বলেন, ‘নতুন নির্দেশিকাগুলো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, পেন্টাগন এই প্রকাশনাটিকে নিজেদের প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। এটি সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর পরিপন্থী।’

‘স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস’ হলো মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র। ছবি: সংগৃহীত
‘স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস’ হলো মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র। ছবি: সংগৃহীত

গত জানুয়ারিতে পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পার্নেল ঘোষণা করেছিলেন, ট্রাম্প প্রশাসন স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস-কে ‘আধুনিক’ করতে চায় এবং ‘উইক ডিস্ট্রাকশন’ বা তথাকথিত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে সেনাদলের মনোবল বাড়াতে মনোযোগ দিতে চায়। নতুন নীতিমালায় বলা হয়েছে, পত্রিকাটি সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবে ঠিকই, তবে তাদের অবশ্যই ‘সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক’ কনটেন্ট প্রকাশ করতে হবে।

পত্রিকাটির সম্পাদক এরিক স্লাভিন মার্কিন সংবাদমাধ্যম ন্যাশনাল পাবলিক রেডিওকে (এনপিআর) জানান, পেন্টাগনের নতুন নির্দেশনার কারণে তারা দ্বিধায় পড়ে গেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি এমন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করি যা প্রতিরক্ষা দপ্তরের পছন্দ হলো না, তবে কি আমাদের আইনি জটিলতায় পড়তে হবে? আমরা এর উত্তর জানি না।’ আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্লাভিন এই নতুন নীতিমালা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এটি জারির তিন দিন পর।

ব্রিটিশ দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদে এই পত্রিকাটি বন্ধের চেষ্টা রুখে দিয়েছিলেন এবং এটিকে সামরিক বাহিনীর তথ্যের চমৎকার উৎস বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে বর্তমানে ইরান যুদ্ধ নিয়ে নেতিবাচক সংবাদ প্রচার ঠেকাতে হেগসেথ ও ট্রাম্প সংবাদমাধ্যমের ওপর আরও কঠোর হয়েছেন।

হেগসেথ অভিযোগ করেছেন, গণমাধ্যম ইরান পরিস্থিতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্রকে ছোট করছে। তিনি গত বৃহস্পতিবার সমালোচনামূলক সংবাদ কভারেজের নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘ট্রাম্প-বিদ্বেষী সংবাদমাধ্যমগুলো আমাদের অগ্রগতিকে খাটো করে দেখাচ্ছে।’ অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, কোনো সংবাদমাধ্যম যদি ‘ভুয়া’ খবর প্রচার করে, তবে তাকে ‘দেশদ্রোহিতা’ হিসেবে গণ্য করা হতে পারে।

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি

হেগসেথের সংবাদ সম্মেলনে নিষিদ্ধ হলো পেন্টাগনেরই সংবাদমাধ্যম

হেগসেথের সংবাদ সম্মেলনে নিষিদ্ধ হলো পেন্টাগনেরই সংবাদমাধ্যম

ইরানের জন্য গয়না-নগদ অর্থ দান করছেন কাশ্মীরিরা, এক মাসের বেতন দিলেন বিধায়ক

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প